Manchester City vs Tottenham

Comment regarder le match de Premier League entre Manchester City et Tottenham, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Manchester City accueillera Tottenham ce samedi soir en Premier League dans son fief de l'Etihad.

Tottenham est désespéré à l'idée de rebondir après deux défaites consécutives contre Galatasaray et Ipswich Town. Ils sont à la 10e place au classement mais auront quand même un avantage psychologique sur leurs hôtes puisqu'ils les ont battus cette saison en Carabao Cup.

Le rendement récent de Manchester City a été encore plus alarmant. Les Sky Blues ont perdu leurs quatre derniers matchs et ils seront donc gonflés bloc afin de rebondir. Ils sont actuellement deuxièmes, avec un écart de cinq points par rapport au leader du championnat Liverpool.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur cette opposition. Comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Tottenham ?

Le match entre Manchester City et Tottenham sera à suivre ce samedi à partir de 18h30 sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des jeux avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi de Manchester City - Tottenham

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Le match se jouera au stade Etihad samedi, avec un coup d'envoi à 17h30 GMT / 12h30 ET.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Manchester City

Le lauréat du Ballon d’Or Rodri reste indisponible alors qu'il continue de se remettre d'une blessure au ligament croisé antérieur. L'absent de longue date Oscar Bobb est également out en raison d'une fracture de la jambe.

Au rayon des bonnes nouvelles du côté de Manchester City, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, John Stones, Manuel Akanji et Phil Foden ont participé à l'entraînement cette semaine et subiront des tests à quelques heures de la partie, aux côtés de Ruben Dias, Jeremy Doku, Nathan Ake et Matheus Nunes.

Infos sur l'équipe de Tottenham

Pour Tottenham, Rodrigo Bentancur est suspendu pour sept matchs suite à des commentaires faits sur son coéquipier Son Heung-min plus tôt cette année, bien que le club ait fait appel de la durée de la sanction.

Richarlison et Wilson Odobert sont indisponibles en raison de problèmes aux ischio-jambiers, tandis que les défenseurs centraux Micky van de Ven et Cristian Romero restent de sérieux doutes.

Forme

Historique des confrontations

Classements