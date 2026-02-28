Barça - Villarreal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un véritable test de maturité qui attend le FC Barcelone ce samedi après-midi (16h15) au Spotify Camp Nou. Leader de la Liga avec 61 points, le club catalan n'a qu'une infime marge d'erreur sur le Real Madrid (60 points) qui ne jouera que lundi. La réception de Villarreal, surprenant troisième (51 points), s'annonce comme un tournant dans la course au titre. Les hommes de Marcelino débarquent en Catalogne avec le vent en poupe, forts de trois victoires lors de leurs quatre dernières sorties en championnat (Levante, Valence, Espanyol). Si le Barça a retrouvé des couleurs en balayant Levante (3-0) après deux lourdes défaites (contre l'Atlético en Coupe et Gérone en Liga), la méfiance reste de mise. Hansi Flick n'a pas oublié le match aller (victoire 2-0) où son équipe avait "gagné avec de la chance" face aux nombreuses transitions adverses. De plus, Villarreal voyage très bien au Camp Nou, y ayant remporté ses deux dernières confrontations en Liga, dont un spectaculaire 5-3 en janvier 2024. Une victoire barcelonaise repousserait le "Sous-marin jaune" à 13 points, éteignant définitivement ses rêves de titre pour résumer la fin de saison à un duel classique avec le Real.

Le cap symbolique des 100 matchs pour Flick

Ce choc sera aussi l'occasion de célébrer un cap important : le 100e match de Hansi Flick à la tête du club blaugrana. Arrivé dans un contexte difficile, le technicien allemand a su imposer sa patte et se classer parmi les entraîneurs les plus performants de l'histoire du club en termes de résultats bruts. Interrogé sur son avenir, il a clamé son amour pour l'institution : "C'est un honneur d'entraîner le Barça... 100 matchs de plus ? Pourquoi pas ?". Preuve de la confiance mutuelle instaurée avec son groupe, Flick a récemment modifié le système de sanctions pour les retards, délégant cette responsabilité aux capitaines pour faire baisser la pression. Une décision saluée par la presse catalane comme un signe de maturité du vestiaire, alors que ces écarts de discipline faisaient grincer des dents ces derniers mois.

Un milieu décimé avant les échéances cruciales

Sur le terrain, Flick devra pourtant composer avec un effectif amoindri, notamment dans l'entrejeu. L'absence de Frenkie de Jong pèse lourd, le coach reconnaissant que la qualité spécifique du Néerlandais est "difficile à remplacer". Mundo Deportivo souligne d'ailleurs la rareté de voir le duo Pedri-De Jong aligné ensemble en raison des blessures répétées. Malgré ces coups durs, Flick refuse de chercher des excuses, affirmant avoir "beaucoup de qualité et des options" dans son groupe. La jeune garde, symbolisée par un Lamine Yamal étincelant (10 buts en Liga), sera particulièrement scrutée et devra assumer de nouvelles responsabilités dans ce match charnière.

Le piège parfait avant l'Europe

Au-delà de l'enjeu immédiat en Liga, ce match s'inscrit dans un calendrier démentiel pour le Barça. Les Catalans devront enchaîner avec la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre l'Atlético (où ils devront remonter un handicap de 4 buts), un déplacement périlleux à Bilbao, puis le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Newcastle. Interrogé sur ce tirage européen, Flick a d'ailleurs appelé au respect, refusant de célébrer le fait d'avoir évité le PSG pour se concentrer sur les Magpies, qualifiés d'"adversaire fantastique". Dans cette période charnière, la réception de Villarreal apparaît comme le piège parfait. Mais Flick a fixé le cap : "L'important, c'est gagner, gagner et gagner" pour se donner de l'air et aborder la suite des événements avec un maximum de confiance.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone prépare la réception du Villarreal CF avec quelques ajustements à prévoir. Gavi a repris l’entraînement collectif, mais le milieu espagnol, éloigné des terrains depuis fin août en raison d’une grave blessure au genou, ne devrait pas être précipité. Son retour à la compétition est plutôt envisagé courant mars.

Andreas Christensen reste indisponible sur le long terme, tandis que Gerard Martín est suspendu après son avertissement face à Levante. João Cancelo, très performant lors de la dernière journée, pourrait conserver sa place au poste de latéral gauche devant Alejandro Balde.

Au milieu, des changements sont attendus. Fermín Lopez et Pedri pourraient intégrer le onze en lieu et place de Frenkie de Jong et Dani Olmo. Le Néerlandais constitue en effet un nouveau coup dur pour les Blaugrana, victime d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’éloignera des terrains environ six semaines.

Infos sur l'équipe de Villarreal

Du côté du Villarreal CF, plusieurs absences sont confirmées avant le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Willy Kambwala (ischio-jambiers), Logan Costa (genou), Pau Cabanes (genou) et Juan Foyth (genou) sont une nouvelle fois forfaits et ne feront pas partie du groupe.

Gerard Moreno et Pape Gueye restent incertains, tous deux gênés à la cuisse et soumis à des tests de dernière minute. Alfonso Pedraza pourrait en revanche intégrer le onze de départ au poste de latéral gauche après une entrée remarquée contre Valence. En attaque, la paire Ayoze Pérez – Georges Mikautadze devrait être reconduite pour tenter de peser face à la défense barcelonaise.

