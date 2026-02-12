Atlético Madrid - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Barça débarque à Madrid avec une dynamique impressionnante de six victoires consécutives, mais son élan est freiné par une hécatombe physique. Hansi Flick doit composer sans cinq titulaires potentiels : Pedri, Gavi, Christensen, et surtout ses deux dynamiteurs offensifs, Raphinha et Marcus Rashford. Le Brésilien, touché aux adducteurs, est préservé par précaution, tandis que l'Anglais souffre du genou après un coup reçu contre Majorque. Ces absences rebattent les cartes et mettent une pression immense sur les épaules de Lamine Yamal, étincelant ces dernières semaines, et de Ferran Torres, souvent décisif face aux Colchoneros (4 buts lors des 3 derniers matchs). "Air Barça", titre Mundo Deportivo, espérant que l'équipe saura s'envoler malgré ces vents contraires.

L'Atlético joue sa saison sur un coup de dés

Pour Diego Simeone et ses hommes, ce match est bien plus qu'une simple demi-finale : c'est la bouée de sauvetage d'une saison en demi-teinte. Largués en Liga (3e à 13 points du Barça), les Madrilènes misent tout sur cette Copa del Rey pour éviter une année blanche. Malgré une démonstration en quart contre le Betis (5-0), la récente défaite en championnat face à ce même adversaire a ravivé les doutes. Simeone devra aussi bricoler sans Pablo Barrios, blessé, mais pourra compter sur la forme de sa recrue Ademola Lookman et sur l'envie de revanche d'un groupe éliminé par ce même Barça au même stade l'an passé.

Flick esquive la polémique et protège son groupe

En conférence de presse, Hansi Flick a joué la carte de l'apaisement, refusant d'entrer dans le jeu des comparaisons avec le Real Madrid ou de commenter les rumeurs sur un parcours "facile" en Coupe. "Que l'on demande au Real Madrid", a-t-il ironisé, rappelant que les Merengues ont été sortis par Albacete, le dernier adversaire du Barça. Le technicien allemand préfère se concentrer sur son équipe, louant la qualité de l'Atlético et de son entraîneur "fantastique". Une communication maîtrisée pour évacuer la pression et protéger un groupe jeune qui devra faire preuve de caractère dans l'enfer du Metropolitano.

Un classique qui promet des étincelles

Ce duel entre les deux meilleures attaques (Barça) et l'une des meilleures défenses (Atlético) d'Espagne s'annonce explosif. Les derniers affrontements ont souvent tourné à l'avantage des Catalans (3 victoires de suite), mais l'Atlético sait se sublimer à domicile dans ces soirées de gala. Avec le match retour prévu au Camp Nou dans un mois, l'objectif pour les deux équipes sera de rester en vie tout en essayant de prendre une option. Entre un Barça diminué mais confiant et un Atlético dos au mur, la bataille tactique et physique promet d'être totale.

Sur quelle chaine suivre le match Atletico Madrid - FC Barcelone

La rencontre entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone sera à suivre ce jeudi 12 février 2026 à partir de 21h00 sur l'application DAZN. Dans la région MENA, vous pouvez voir le match sur l'application Shahid et sur Sport TV 1 Portugal.

Comment regarder n'importe où avec un VPN ?

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Atletico Madrid - FC Barcelone

Coupe du Roi - Coupe du Roi Riyadh Air Metropolitano

Le match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone se dispute ce jeudi 12 février à partir de 21h00, heure française, au Stade Metropolitano de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Atlético

Privé de plusieurs cadres pour cette demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atletico de Madrid, le FC Barcelona devra composer avec un effectif diminué. Pedri (ischio-jambiers), Raphinha (cuisse), Marcus Rashford, Gavi (ménisque) et Andreas Christensen (ligaments croisés) sont indisponibles, tandis que Frenkie de Jong reste incertain en raison d’une gêne à l’aine. Hansi Flick devrait toutefois conserver une ossature proche de celle alignée récemment.

Joan Garcia tiendrait sa place dans les buts derrière une défense Koundé – Cubarsí – Eric Garcia – Balde. Au milieu, De Jong pourrait être accompagné de Marc Bernal et Dani Olmo si son état le permet. En l’absence d’ailier gauche naturel, Fermín Lopez est pressenti pour occuper ce rôle, avec Robert Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite. Un doute subsiste concernant la titularisation de Ferran Torres face à un adversaire réputé pour sa solidité athlétique.

Infos sur l'équipe du Barça

Du côté de l’Atletico de Madrid, quelques incertitudes entourent la réception du FC Barcelone en demi-finale aller de Coupe du Roi. Marc Pubill, absent lors du dernier match de Liga en raison d’un virus, pourrait effectuer son retour s’il est jugé totalement remis.

Nicolás González reste lui aussi incertain, toujours gêné physiquement, tandis que Johnny Cardoso est forfait en raison d’un problème musculaire. Pablo Barrios, touché à la cuisse et contraint de quitter prématurément la dernière rencontre de Coupe du Roi, demeure indisponible. Diego Simeone devra donc ajuster ses options au milieu de terrain pour ce rendez-vous clé.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations