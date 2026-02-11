Coup dur pour Barcelone : Marcus Rashford forfait pour la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid en raison d'une blessure

Les espoirs du FC Barcelone de remporter la Copa del Rey ont pris un coup dur avec la confirmation que Rashford ne participera pas à la demi-finale de jeudi contre l'Atlético Madrid. L'attaquant, qui s'est imposé comme un élément clé de l'attaque blaugrana depuis son arrivée en prêt de Manchester United, a dû passer des examens médicaux après avoir ressenti une gêne à l'issue du match de championnat samedi au Camp Nou.

Le club a publié un communiqué médical officiel mercredi après-midi, confirmant la nature de ce contretemps. « Le joueur de l'équipe première Marcus Rashford souffre d'une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou », indique le communiqué. « Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l'Atlético Madrid. »

Bien que le club n'ait pas donné de délai précis pour son retour, son absence de la composition pour un match aussi important suggère que le problème est suffisamment grave pour justifier une prudence immédiate.