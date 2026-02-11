AFP
Coup dur pour Barcelone : Marcus Rashford forfait pour la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid en raison d'une blessure
Rashford absent pour un match de coupe décisif
Les espoirs du FC Barcelone de remporter la Copa del Rey ont pris un coup dur avec la confirmation que Rashford ne participera pas à la demi-finale de jeudi contre l'Atlético Madrid. L'attaquant, qui s'est imposé comme un élément clé de l'attaque blaugrana depuis son arrivée en prêt de Manchester United, a dû passer des examens médicaux après avoir ressenti une gêne à l'issue du match de championnat samedi au Camp Nou.
Le club a publié un communiqué médical officiel mercredi après-midi, confirmant la nature de ce contretemps. « Le joueur de l'équipe première Marcus Rashford souffre d'une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou », indique le communiqué. « Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l'Atlético Madrid. »
Bien que le club n'ait pas donné de délai précis pour son retour, son absence de la composition pour un match aussi important suggère que le problème est suffisamment grave pour justifier une prudence immédiate.
- Getty Images Sport
Coup de tête pour les Blaugrana
L'absence de Rashford laisse un vide béant sur le flanc gauche de l'attaque barcelonaise. Sa vitesse, ses courses directes et sa capacité à couper vers l'intérieur ont été déterminantes pour déjouer les défenses coriaces cette saison, des qualités qui auraient été essentielles face à une équipe robuste comme l'Atlético.
Cette perte est d'autant plus grave que Barcelone entre dans une période décisive de sa saison. Alors que la course au titre de champion s'intensifie et que le trophée de la coupe est en jeu, la perte d'un joueur du calibre de Rashford perturbe le rythme et la cohésion de la ligne d'attaque. La capacité de l'Anglais à s'associer avec Robert Lewandowski a été l'une des caractéristiques du jeu offensif du Barça, et son indisponibilité oblige à un remaniement tactique à seulement 24 heures du coup d'envoi.
Le manager devra désormais décider s'il maintient le traditionnel 4-3-3 en utilisant un remplaçant naturel ou s'il modifie le système pour intégrer un milieu de terrain supplémentaire.
Le doute autour de Raphinha aggrave les problèmes liés aux blessures
Pour aggraver les choses, Rashford n'est pas le seul absent de marque dans le secteur offensif. Le milieu de terrain brésilien Raphinha reste très incertain et ne devrait pas jouer après avoir échoué à reprendre l'entraînement avec l'équipe première cette semaine. L'ancien joueur de Leeds United souffre d'une surcharge musculaire et s'entraîne à l'écart du groupe principal afin de retrouver sa forme physique.
S'adressant brièvement aux journalistes en début de semaine, Raphinha a fait le point sur son état de santé, admettant que même s'il allait mieux, il n'était pas encore prêt pour l'intensité d'un match officiel. « Je me sens mieux, nous prenons les choses au jour le jour, a-t-il déclaré. Je ne peux pas mentir, j'aimerais pouvoir dire que je serai prêt à jouer jeudi, mais c'est un peu trop juste. »
Avec deux ailiers titulaires potentiellement indisponibles, la profondeur de l'effectif du FC Barcelone sera mise à rude épreuve. L'absence de la créativité de Raphinha sur le côté droit, combinée à la perte de la menace offensive de Rashford sur le côté gauche, signifie que la charge créative reposera lourdement sur les autres joueurs.
- Getty Images Sport
L'Atleti peut-il mettre fin à la série de victoires du Barça ?
Le moment choisi pour cette double blessure fait parfaitement le jeu de l'Atlético Madrid. L'équipe de Diego Simeone est réputée pour sa capacité à frustrer ses adversaires et à les frapper en contre-attaque, et elle sera encouragée par la nouvelle que Barcelone arrive dans la capitale sans deux de ses armes les plus puissantes.
Le match de jeudi au Metropolitano s'annonce hostile, et Barcelone devra faire preuve d'un immense caractère pour obtenir un résultat positif à ramener en Catalogne pour le match retour. L'équipe de Hansi Flick reste sur six victoires consécutives et a remporté 17 de ses 18 derniers matchs.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité