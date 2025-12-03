Athletic Bilbao - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est plus qu'un match, c'est un ultimatum. Ce mercredi soir, le Real Madrid se déplace dans la cathédrale de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao, mais tous les regards sont tournés vers le banc de touche. Xabi Alonso, l'entraîneur merengue, joue sa survie. Dans un climat de crise ouverte, marqué par trois matchs sans victoire en Liga et un vestiaire fracturé en deux camps, une nouvelle contre-performance pourrait sceller son sort avant même le choc européen contre Manchester City.

Un vestiaire scindé et le spectre de Zidane

La maison blanche brûle. Les révélations sur la scission du vestiaire entre les "pro" et les "anti" Alonso ont mis le feu aux poudres. Des cadres comme Vinicius Jr ou Valverde seraient en rupture avec le coach basque, tandis que l'ombre de Zinedine Zidane, aperçu récemment avec Florentino Pérez, plane déjà au-dessus du Bernabéu. Dans ce contexte explosif, Alonso est plus isolé que jamais.

Mbappé, le dernier rempart

Pour sauver sa peau, le technicien s'en remet à son soldat le plus fidèle et le plus performant : Kylian Mbappé. Avec des statistiques affolantes (23 buts en 19 matchs), le Français porte l'équipe à bout de bras et a publiquement soutenu son entraîneur. Face à une équipe basque solide à domicile et qui a battu le Real l'an dernier, le talent du capitaine des Bleus sera vital pour éviter le naufrage.

San Mamés, le juge de paix idéal

Le décor est planté pour un drame ou une résurrection. San Mamés, l'un des stades les plus hostiles d'Espagne, est le pire endroit pour une équipe en crise. L'Athletic Bilbao, bien que 8ème, a les armes pour exploiter la fébrilité madrilène. Pour le Real, désormais deuxième derrière le Barça, la victoire est impérative pour rester en vie dans la course au titre. Pour Xabi Alonso, c'est tout simplement une question de survie professionnelle.

Sur quelle chaine suivre le match Athletic Bilbao - Real Madrid ?

La rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 3 décembre 2025 à partir de 19h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports 1 (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Athletic Bilbao - Real Madrid

LaLiga - LaLiga San Mames

La rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid se tiendra ce mercredi 3 décembre 2025 à 19h, heure française, au Stade San Mames de Bilbao.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Bilbao

L'Athletic Bilbao récupère un élément important pour la réception du Real Madrid : Ruiz de Galarreta revient de suspension et réintègre le milieu. En revanche, Oihan Sancet reste suspendu et ne pourra pas être aligné. Ernesto Valverde doit toujours composer avec une infirmerie bien remplie : Benat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi et Robert Navarro sont forfaits, tandis qu’Inaki Williams demeure très incertain. L’attaquant n’a plus joué depuis sept rencontres en raison d’une blessure à l’aine, et sa présence reste improbable au moment d’aborder ce choc.

L’absence de Navarro pourrait offrir une place de titulaire à Unai Gomez, tandis que le jeune Selton Sanchez (18 ans) se tient prêt à démarrer si nécessaire. En défense, Aymeric Laporte devrait revenir après avoir manqué le dernier match pour cause de maladie. Bilbao reste donc amoindri mais compétitif.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid récupère progressivement des forces avant son déplacement à San Mamés. Si Dani Carvajal reste indisponible en raison de son problème au genou, trois joueurs doivent encore être évalués : Dean Huijsen, David Alaba et Raúl Asencio, tous incertains. En revanche, la défense centrale a retrouvé de la solidité : Éder Militão et Antonio Rüdiger, revenus contre Gérone, devraient de nouveau être associés. Álvaro Carreras pourrait réintégrer le couloir gauche, tandis qu’Eduardo Camavinga est pressenti pour débuter afin de renforcer l’entrejeu. Devant, Jude Bellingham pourrait évoluer en soutien du duo Mbappé – Vinicius Junior, une formule offensive déjà testée et qui pourrait être reconduite dans ce choc face à l’Athletic.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement