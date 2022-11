Liste des Bleus : La surprise de Deschamps pour un vétéran aux 70 sélections

Parmi les surprises de sa liste pour le Mondial 2022, Didier Deschamps pourrait rappeler un de ses anciens hommes forts.

Et si la grande surprise de la liste de Didier Deschamps concernait un de ses anciens hommes forts ? Alors qu’il annoncera sa liste mercredi à 20 heures, le sélectionneur français pourrait rappeler Moussa Sissoko, qui compte 71 sélections avec l’équipe de France, prenant notamment part à la Coupe du Monde 2014 et aux Euros 2016 et 2021.

Moussa Sissoko pré-convoqué !

Revenu en forme avec le FC Nantes, se qualifiant notamment en barrages de Ligue Europa contre la Juventus de Turin, l’ancien joueur de Newcastle avait lui-même déclaré qu’il espérait encore figurer parmi les joueurs partant au Qatar.

Ce mercredi, c’est son président Waldemar Kita qui a lâché une bombe. Selon ses dires, le milieu de terrain de 33 ans aurait reçu une pré-convocation pour la Coupe du Monde 2022. Il pourrait ainsi profiter des absences de N’Golo Kanté et Paul Pogba, habituels titulaires au milieu de terrain et qui sont tous deux forfaits pour cause de blessure.