Lirola présenté devant la presse : "Ribéry était content que je vienne à l'OM"

Le latéral droit prêté par la Fiorentina est heureux de rejoindre l'OM. Pablo Longoria veut d'ores et déjà lever l'option d'achat le concernant.

Arrivé en début de semaine sous la forme d'un prêt avec option d'achat, à hauteur de 11,5 millions d'euros, en provenance de la , Pol Lirola a déjà effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Seulement vingt-quatre heures après sa signature, le latéral droit espagnol de 23 ans a fait son entrée en jeu lors du Trophée des champions contre le PSG. Ce vendredi, Pol Lirola a été présenté devant la presse et est fier de rejoindre l'OM.

"Je savais que c'est un grand club, avec beaucoup d'histoire. Il a joué les Coupes d'Europe ces dernières saisons. Je savais qu'il y a avait eu des latéraux espagnols avant moi (Manquillo, Azpilicueta) Je veux donner beaucoup ici. Tout a été très vite. J'ai signé, je me suis entrainé une fois et l'entraîneur a décidé de me faire jouer mercredi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour connaître mes coéquipiers. je me suis senti bien. Alvaro m'aide beaucoup parce que nous pouvons parler espagnol", a expliqué Pol Lirola.

"Je suis un joueur rapide, j'aime beaucoup participer au actions offensives, faire des passes décisives mais aussi marquer. Je dois m'améliorer sur les phases défensives parce que je joue très haut. Le foot italien m'a beaucoup aidé à ce niveau. Avec Alvaro, j'ai parlé avant de venir ici. Il m'a dit que c'était très bien si je venais et que c'était un bon pas en avant pour moi. Depuis le premier jour, j'ai vu que c'est un club très familial. J'étais très bien accueilli", a ajouté le latéral espagnol.

"Continuer ensemble avec Pol dans le temps"

Pol Lirola a côtoyé Franck Ribéry à la Fiorentina qui l'a conforté dans son choix de rejoindre l' cet hiver : "Ribéry est un très bon ami, l'année et demie que j'ai passée m'a aidé. C'est un crack. Quand je lui ai dit que je signais à l'OM, il était très content pour moi et qu'il pourrait m'aider et que les supporters sont exceptionnels. Jai vu que c'est un championnat très physique mais je pense que je peux m'y adapter."

Pablo Longoria a avoué qu'il souhaitait d'ores et déjà conserver Pol Lirola : "Dans notre objectif depuis le départ de Bouna Sarr, on voulait un latéral droit. L'été dernier, ça n'a pas été possible. Avec les changements à la Fiorentina, nous avons eu la possibilité de recruter Pol. C'est un joueur espagnol avec qui j'ai travaillé à la . Il est parti très jeune de l' . il a joué à la Juventus où il a gagné le trophée Viareggio, il a joué à , puis à la Fiorentina. Il est champion d'Europe U19 en 2019. Il a une expérience internationale, il a 150 matchs en , ce qui est important. Il a des caractéristiques offensives".

"C'est un joueur de performance immédiate mais aussi avec un potentiel à venir. Il vient en prêt avec option d'achat. On va chercher à se mettre d'accord avec la FIorentina. Notre intention est de continuer ensemble dans le temps. Je prends l'exemple de la négociation avec Pol. Ce sont des négociations particulières parce que tout le monde est en difficultés économiques. Les revenus des clubs baissent. On doit réfléchir au mercato. Il n'y a que cinq joueurs vendus plus de 10 millions d'euros. C'est extraordinaire. C'est un mercato à la baisse. on a trouvé une bonne négociation avec Pol, ça s'est fait vite parce qu'on voulait que Pol nous rejoigne vite. C'était aussi une opération difficile pour la Fiorentina puisqu'ils ont acheté Pol, 13 millions d'euros. Je remercie Pol et la Fiorentina", a ajouté le dirigeant de l'OM.

André Villas-Boas s'est également réjoui du recrutement de Pol Lirola, qu'il envisage de tester sur le couloir gauche en cas de besoin : "Avec Pol, on gagne un peu plus de profondeur. Les caractéristiques de Sakai sont plus défensives. On a cette complémentarité qu'on avait l'année dernière avec Biuna. Sakai à gauche? On va voir avec l'absence d'Amavi. Ça peut être une option".