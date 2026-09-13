Lionel Messi se rapproche d’une barre symbolique avec l’Inter Miami

Lionel Messi a marqué pour l’Inter Miami dans la nuit de samedi à dimanche. Cela semblait devoir être le but de la victoire, mais Nashville en a décidé autrement. Le leader de la Conférence Est de la MLS a égalisé dans le temps additionnel : 2-2.

L’Inter Miami n’avait remporté qu’un seul de ses six derniers matches avant le choc contre Nashville. Messi et ses coéquipiers ont ainsi pris un retard important dans la course à la première place.

L’équipe à domicile était déjà menée après quatre minutes, mais a remis de l’ordre, avec notamment un but de Messi. La vedette argentine a trouvé le chemin des filets d’une frappe à l’entrée de la surface. C’était son 99e but en 114 matches avec l’Inter Miami.

L’Inter Miami semblait enfin renouer avec la victoire. La déception a donc été immense quand Sam Surridge a poussé le ballon au fond pour le 2-2 dans le temps additionnel. Nashville compte ainsi toujours neuf points d’avance sur son poursuivant floridien, alors qu’il reste encore neuf journées à disputer.

Avec dix-neuf buts, Messi trône en tête du classement des buteurs de la MLS en 2026. C’est aussi la troisième saison de suite que le meneur de jeu de 39 ans atteint au moins la barre des dix buts sur le sol américain.