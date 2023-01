Lionel Messi : sa date de reprise avec le PSG est enfin connue!

Dernier revenant de la Coupe du monde côté parisien, Lionel Messi est proche d'un retour. Christophe Galtier a communiqué la date de son retour.

En préambule du 32e de finale que son PSG dispute aujourd'hui à Châteauroux, Christophe Galtier a été interrogé sur la situation de Lionel Messi, encore absent du groupe parisien. Pour la première fois depuis la fin du Mondial, il s'est exprimé sur la date de reprise de l'Argentin.

Une reprise prévue pour le prochain match

Avant toute autre information, Christophe Galtier a touché un mot de l'accueil du vestiaire envers le champion du monde : « Il a été fêté [à son retour] et a été très touché par cet accueil. On a été très heureux de le revoir. Il est très serein, relâché et heureux. » Avant de préciser sur la date de reprise : « J'avais discuté avec lui et le staff médical. Il sera, j'espère, prêt pour le prochain match. Là, c'était trop court. »

Au micro de Bein, l'entraîneur du PSG a comparé la gestion du cas Lionel Messi à celle des autres internationaux parisiens : « Avec Léo, comme avec les autres qui ont participé à la Coupe du monde, un bilan a été fait. Physiquement, il va bien. Aujourd'hui [vendredi], il s'est entraîné de manière individuelle. » Pas encore de participation collective, mais cela ne saurait tarder. « Il s'entraînera encore. On espère l'avoir en grande forme pour le match qui suit », a-t-il ajouté pour donner, enfin, un peu plus de précision.