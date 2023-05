Lionel Messi puni par le PSG !

Le PSG a pris ce mardi soir la décision de suspendre Lionel Messi pour deux semaines

C'est une décision forte ! Au lendemain de son voyage en Arabie Saoudite pour y effectuer des opérations marketing dans le cadre de son contrat avec l'office du tourisme locale, Lionel Messi va être suspendu de manière provisoire par le PSG. En effet, le club de la capitale n'avait pas autorisé l'Argentin à se rendre chez le voisin du Qatar.

Initialement le septuple Ballon d'or avait prévenu le club de son départ pour deux jours en terre saoudienne sur les deux jours de repos accordés par le club après la rencontre face à Lorient. Mécontents de la prestation des joueurs qui se sont inclinés sans montrer une grande envie, la direction sportive a finalement décidé de réduire le nombre de jours de congés de deux à un, en imposant un décrassage ce lundi.

Sous contrat avec l'Arabie Saoudite, Lionel Messi n'avait d'autres fenêtres de tir que ces deux jours pour effectuer les opérations prévues initialement depuis plusieurs semaines. Un choix qui s'est fait au détriment du Paris Saint-Germain qui a engagé ce mardi procédure disciplinaire classique suite à un manquement/absence d’un employé sans aucune autorisation.

Selon une indiscrétion signée RMC Sport, le PSG a pris ce mardi soir la décision de suspendre Lionel Messi pour deux semaines avec effet immédiat, pour sa virée en Arabie saoudite. Selon nos informations, la procédure se veut soft et a aussi pour but de réaffirmer qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution, et ce malgré son palmarès et son statut de star planétaire.

Alors que son avenir au PSG est loin d'être réglé (il sous contrat jusqu'en juin 2024), ce nouvel épisode ne devrait pas arranger les négociations autour de la prolongation de Messi qui a été prévenu en début de soirée de cette sanction qui l'obligera à ne pas venir s'entraîner. On imagine mal qu'après cette épisode les deux parties aient envie de poursuivre leur histoire.