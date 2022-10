Lionel Messi menacé de finir comme Cristiano Ronaldo

Leo messi est menacé de finir comme Cristiano Ronaldo en cas de retour au Barça.

Leo Messi a été menacé de finir comme Cristiano Ronaldo en finissant sur le banc du Barça en cas de retour en Catalogne l'été prochain.

L'ancien joueur Steve Nicol, qui a remporté la Coupe d'Europe 1984 avec Liverpool et a joué plus de 500 fois pour le club, a déclaré à ESPN FC : "Vous pensez toujours que vous pouvez revenir quelque part et que ça va cliquer et que ce sera comme au bon vieux temps.

"Malheureusement, le nombre de fois où un joueur a essayé de le faire, et il suffit de regarder Ronaldo, le nombre de fois où des joueurs ont essayé de le faire et ça n'a pas marché. J'essaie de me souvenir d'une seule fois où ça a marché, mais je n'arrive pas à en trouver une. Donc si je suis Messi, laissez les choses comme elles sont.

"Ian Rush", il y en a un. La différence, c'est que Rush avait 28 ans je crois quand il est revenu [à Liverpool], c'est un peu différent d'avoir 35 ou 36 ans.

"Donc non, je pense que Messi devrait laisser tout ce qu'il a fait à Barcelone tel quel et ne pas y retourner pour le gâcher. Parce que pour moi, Ronaldo a un peu gâché son héritage. Le fait est qu'il est assis sur son derrière à regarder. Les gens vont s'en souvenir".

Messi est le meilleur buteur du FC Barcelone avec 672 buts et occupe la première place de la liste des apparitions de tous les temps avec 778 apparitions.