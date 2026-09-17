Lionel Messi en est à 100 buts sous le maillot de l’Inter Miami. Le meneur de jeu de 39 ans a atteint ce cap en finale de la Campeones Cup contre le club mexicain de Cruz Azul, remportée 2-0.

Le vainqueur de la MLS affronte chaque année depuis 2018 le champion de Primera División mexicaine. L’Inter Miami défiait donc Cruz Azul et la rencontre s’est disputée dans le stade du club de Floride du Sud.

Messi a ouvert le score à la 24e minute de la tête, sur une passe décisive de Luis Suárez. Il s’agissait du 100e but de la vedette argentine en 115 apparitions avec l’Inter Miami.

Après la pause, Messi s’est mué en passeur. Sur son corner parfaitement dosé, Casemiro a marqué de la tête, ce qui a permis de prendre une option sur la victoire finale en Campeones Cup.

Pour l’Inter Miami, c’est la première fois dans l’histoire du club que la Campeones Cup est remportée. Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC et le Club América, entre autres, avaient précédé Messi et ses coéquipiers.

L’attention se porte désormais de nouveau sur la MLS, où l’Inter Miami doit combler un retard de neuf points sur le leader Nashville. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipe recevra le San Diego FC.