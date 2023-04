Lionel Messi, le rendez-vous déterminant !

Le FC Barcelone s'apprête à rencontrer la Liga pour faire de la signature de Lionel Messi une possibilité économique cet été.

Selon Sport, le club catalan est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires pour tenter de faire aboutir la transaction. La Liga a déclaré qu'elle devrait réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros pas plus tard qu'en février.

Le Barça ambitieux dans le dossier Messi

Une équipe de responsables barcelonais dirigée par Mateu Alemany rencontrera ses homologues de la Liga afin de présenter un plan de viabilité pour la signature de Lionel Messi dans les semaines à venir. Ce n'est qu'une fois qu'ils auront obtenu l'autorisation de la Liga qu'ils feront une offre pour Messi.

Cela pourrait prendre des semaines et ne se concrétiser qu'à la mi-mai, mais le FC Barcelone ne fera pas d'offre tant que la séparation entre l'Argentin et le Paris Saint-Germain ne sera pas claire. Il convient également de préciser que les relations entre la Liga et le FC Barcelone ne sont pas bonnes, les présidents Joan Laporta et Javier Tebas se renvoyant la balle.

Actuellement, on pense que les négociations entre Messi et le PSG sont en suspens, les deux parties évaluant leur position, malgré les intentions antérieures de prolonger son contrat. Le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a récemment déclaré publiquement que les Blaugrana souhaitaient faire revenir Messi au club.