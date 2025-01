Lionel Messi, la nouvelle célébration qui passe très mal

Une célébration de Lionel Messi en match amical suscite la polémique. Provocation ou simple geste symbolique ? Découvrez l’histoire.

Ce dimanche 19 janvier, Lionel Messi et l’Inter Miami ont affronté le Club America lors d’un match amical marquant le début de leur préparation pour la prochaine saison de MLS. Si la rencontre s’est soldée par une victoire de Miami aux tirs au but (2-2, t.a.b 3-2), c’est une célébration de l’Argentin qui a retenu toute l’attention.

Un geste qui enflamme les débats

Après l’un des buts de son équipe, Messi s’est adressé directement au kop des supporters mexicains en montrant ostensiblement son nom inscrit au dos de son maillot. Puis, le septuple Ballon d’Or a mimé le chiffre trois avec ses mains à plusieurs reprises. Une référence explicite aux trois Coupes du monde remportées par l’Argentine (1978, 1986, 2022), perçue par certains comme un geste provocateur.

Du côté mexicain, le geste a été jugé provocateur et mal perçu, exacerbant les tensions historiques entre les deux nations dans le monde du football. Aux États-Unis, en revanche, ce geste a été interprété comme du "trashtalking", une pratique courante en Amérique du Nord. L’Inter Miami, désormais attendu pour une tournée en Amérique du Sud, débutera sa saison face à New York City, où Messi devrait encore attirer tous les regards.