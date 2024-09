Lionel Messi, l'incroyable vengeance

Messi a envoyé un message au reste de la MLS samedi en marquant deux fois en cinq minutes à son retour après une longue absence pour blessure.

La magie de Lionel Messi est de retour puisque l'attaquant légendaire a marqué un doublé en cinq minutes et a fourni une passe décisive plus tard pour propulser l'Inter Miami sur le Philadelphia Union dans une victoire 3-1.

Messi, 37 ans, a manqué plus de trois mois d'action en MLS en raison d'une combinaison de la Copa America 2024 et d'une blessure ultérieure. Sa dernière action en championnat a eu lieu le 1er juin. L'Argentin a débuté et joué l'intégralité des 90 minutes pour l'Inter à son retour. Malgré le score, l'Union a joué un match largement serré contre l'équipe locale.

Le Philadelphia Union a marqué le premier lors du choc de samedi au DRV PNK Stadium, marquant un peu plus d'une minute après le début. Mikael Uhre a dansé devant un défenseur avant de placer un tir devant Drake Callendar, donnant à l'Union un avantage précoce.

Ce n'a cependant pas duré longtemps, et c'est en grande partie à cause de Messi. L'Argentin a marqué son premier but à la 26e minute, sur corner après avoir reçu une passe de Luis Suarez. Quatre minutes plus tard, Jordi Alba a été crédité d'une passe décisive grâce à la magie de Messi, alors que la plus grande star de l'Inter Miami a marqué à nouveau à la 30e minute pour donner à l'Inter Miami un avantage qu'ils ne laisseront plus jamais tomber.

Suarez a lui aussi marqué un but magnifique juste avant la mi-temps, mais, malheureusement pour l'Uruguayen, le but a été annulé pour hors-jeu. Il a marqué son but dans les dernières secondes du match, lorsque Messi a trouvé l'Uruguayen avec une passe décisive incroyable pour porter l'avance de Miami à 3-1. Les Herons ont déjà le meilleur bilan de la ligue et semblent plus mortels maintenant que leur star est de retour.

Ce match était le premier de Messi depuis la finale de la Copa America, où il s'était blessé à la cheville lors de la victoire 1-0 de l'Argentine sur la Colombie.