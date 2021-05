Lionel Messi demande à ses followers de lutter contre les abus sur les réseaux

Pour marquer le cap des 200 millions d'abonnés sur Instagram, l'Argentin a publié un message incitant au respect et à plus de tolérance sur le net.

La star de Barcelone, Lionel Messi, a exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à aider à mettre fin aux abus en ligne. La discrimination sur les réseaux sociaux reste un problème majeur et les clubs de football anglais ont pris position en boycottant Twitter, Facebook et Instagram ce week-end en guise de mouvement de protestation.



Après avoir atteint 200 millions d'abonnés sur Instagram, le numéro 10 du Barça a lancé un appel à ses abonnés, les exhortant à aider à lutter contre le racisme et les abus. "Je vois que je viens d'atteindre 200 millions d'abonnés sur Instagram, mais étant donné ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas prendre cela comme une raison de célébrer. Je pense que le moment est venu de donner de l'importance aux personnes derrière chaque profil, de se rendre compte que derrière chaque récit, il y a une personne de chair et de sang".

"Nous vivons ensemble en voyant et en subissant des abus sur chaque réseau, sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour les arrêter. Je voudrais que vous, les 200 millions de personnes qui me suivent, deveniez 200 millions de motivations pour rendre les réseaux sociaux sûrs et respectueux", a écrit le sextuple Ballon d'Or.

L'UEFA a rejoint les clubs de Premier League, la Football Association (FA), la Ligue anglaise de football (EFL) et la Super League féminine en refusant de publier sur les réseaux sociaux ce week-end. L'Association des clubs européens (ECA) s'est également jointe. De même que l'ensemble de la rédaction de Goal.

Le boycott a commencé vendredi après-midi et se poursuivra jusqu'à lundi soir. En plus d'exhorter les entreprises de médias sociaux à faire plus pour lutter contre le problème, ce mouvement a également demandé au gouvernement britannique de veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation qui obligera les réseaux à rendre compte de ce qui se passe sur leurs plates-formes. Lionel Messi a donc eu la lucidité de mettre sa notoriété au service du vivre ensemble. Décidément au dessus.