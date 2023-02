Lionel Messi de retour au Barça, le gros coup de tonnerre

Le latéral gauche du FC Barcelone, Jordi Alba, a déclaré que la vie avec Lionel Messi était beaucoup plus facile.

Bien qu'ils aient joué aux deux extrémités du terrain, les deux hommes ont inscrit 34 buts en neuf saisons et formaient une paire solide.

Messi et Alba s'entendaient bien grâce à leurs mouvements et à leur jeu complexe et formaient une combinaison puissante l'un avec l'autre.

Aujourd'hui, Alba a admis que la vie était difficile depuis le départ de Messi en 2021, qui a rejoint le Paris Saint-Germain après l'expiration de son contrat.

Alba parle de la relation avec Messi

S'adressant à Universo Valdano, le défenseur latéral espagnol a déclaré : "Nous nous sommes parfaitement compris, il me l'a mis au bon moment.

"C'était de plus en plus difficile parce que tous les adversaires nous connaissaient déjà, mais il arrivait de la deuxième ligne et parfois il trouvait d'autres coéquipiers qui étaient plus démarqués. Nous formions un très bon duo.

"Avec lui, tout était plus facile. Presque toutes mes passes décisives lui reviennent, je me souviens que la première était à El Sadar. Dans tous les aspects du jeu, il est le meilleur."

Selon certaines rumeurs, le FC Barcelone préparait un retour de Messi au club à l'expiration de son contrat avec le PSG à la fin de la saison, mais cela sera difficile étant donné la situation financière difficile du club.

Il est prêt à prolonger son contrat avec le club français et les discussions entre les deux parties ont bien progressé au cours du mois dernier.

Alba a ensuite parlé de Messi et de la victoire de l'Argentine en Coupe du monde et de ce que cela signifiait pour lui : "Tous les fans de football voulaient que Leo gagne, pour tout ce qu'il a souffert, pour tout ce qu'il a donné au football et parce qu'il a toujours voulu cette coupe."

Le FC Barcelone se met enfin en marche et compte 11 points d'avance en tête de la Liga, avec la possibilité d'ajouter la Copa del Rey et la Ligue Europa à sa collection cette saison.