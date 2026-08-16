Lionel Messi commet une grosse erreur avec l’Inter Miami et s’incline lourdement

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami a lourdement perdu contre le Nashville SC. À Nashville, l’équipe de Lionel Messi s’est inclinée 4-1. La star argentine a manqué un penalty.

Dès le premier quart d’heure, l’équipe à domicile a ouvert le score. Andy Najar a parfaitement repris de la tête, au second poteau, un centre tendu : 1-0.

Cinq minutes plus tard, Messi a eu l’occasion de remettre son équipe à hauteur après une faute sur Luis Suárez dans la surface de réparation.

L’Argentin s’est présenté à onze mètres, mais a tenté un petit tir mou dans le coin gauche, facilement capté. Reguilón a marqué sur le rebond, mais il était entré trop tôt dans la surface, donc la célébration n’a pas eu lieu.

Finalement, l’Inter Miami est tout de même revenu à hauteur contre le cours du jeu. Telasco Segovia s’est magnifiquement défait de son adversaire avant de piquer son ballon dans le petit filet opposé.

En seconde période, Nashville a cependant complètement dominé l’Inter Miami. Grâce à Hany Mukhtar (deux fois) et Sam Surridge, le score final de 4-1 était déjà affiché au tableau après 63 minutes.

Grâce à cette victoire, Nashville occupe solidement la tête de la conférence Est. Après 19 matches, le club compte 43 points. L’Inter Miami est deuxième avec 38 points en autant de rencontres.