Lionel Messi a toujours la tête à l'Argentine et ne le cache même pas !

Alors que le PSG n'est pas au mieux de sa forme, Leo Messi s'amuse à se remémorer ses exploits en sélection.

Mais quelle mouche a donc pu piquer Lionel Messi ? Alors que Christophe Galtier appelle à une remobilisation totale de son effectif après les récentes pauvres prestations parisiennes, le virtuose argentin s'amuse à partager une vidéo des exploits de l'Argentine lors du dernier Mondial sur son Instagram...

Un publication qui survient pile un lois après le sacre de l'Albiceleste au Qatar et qui fait tache dans le contexte parisien actuel, avec notamment le revers face à rennes et les prestations pauvres du géant francilien.

Le contraste est violent avec un Messi guilleret et fier, se souvenant avec orgueil du sacre de sa nation face aux Bleus, avec un long texte diffusé sur les réseaux sociaux.

"Un mois de la plus belle du monde et je n'arrive toujours pas à y croire. Quelle belle folie nous avons vécue pendant tout ce temps où nous avons fini par soulever la Coupe que nous souhaitions tous tant.

Évidemment, le fait d'être champion rend tout plus agréable, mais quel mois formidable j'ai passé, combien de beaux souvenirs me restent et me manquent. Mes coéquipiers me manquent, le quotidien avec eux, les copains, les discussions, les séances d'entraînement, les choses stupides que nous faisions ?

Comme c'était agréable de voir ma famille profiter chaque jour d'une expérience inoubliable pour tous et comme c'était beau d'aller aux matchs et de voir la folie des gens sur le terrain et en Argentine.

Merci mon Dieu pour tout ça. Comme je l'ai dit, je savais que vous alliez me le donner. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'était la suite et je n'avais pas tort, car je n'aurais jamais pu imaginer la folie des personnes présentes lors des célébrations.

Eh bien, cela fait un mois que nous sommes devenus... CHAMPIONS DU MONDE ! !!"

Reste à savoir si certains de ses coéquipiers vont savourer ce post....