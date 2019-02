L'Inter tombe, Spalletti sur la sellette

Défait à domicile par Bologne, l'Inter de Milan plonge dans la crise. Et son coach Luciano Spalletti est plus que jamais sur un siège éjectable.

L'Inter de Milan broie du noir en ce début d'année 2019. Ce dimanche, lors de la réception de Bologne en championnat, les Lombards ont essuyé un troisième revers consécutif. Un échec humiliant, qui plus est, face à un relégable, à savoir Bologne. Luciano Spalletti pourrait ne pas résister à cette énième débandade.

Après être tombé contre le Torino (0-1) et avoir perdu face à la Lazio en Coupe d'Italie, les Nerazzurri ont donc cédé face au 18e de la Serie A. Un faux-pas inattendu, mais pas illogique. Face aux hommes de Sinisa Mihajlovic, Perisic et ses partenaires ont été méconnaissables, se créant même deux fois moins de tirs cadrés que leurs opposants (3 contre 7).

Spalletti reste droit dans ses bottes

L'Inter marque le pas et c'est bien sûr le coach Luciano Spalletti qui est le premier à être montré du doigt. Son avenir à court terme parait fortement menacé à la suite de cette inquiétante série. L'intéressé ne s'en inquiète pas cependant et reste droit dans ses bottes : "De nombreux évènements n'ont pas tourné en notre faveur. Nous avons essayé de revenir au score mais on n'y est pas parvenu. L’équipe me suit toujours, j'en suis convaincu. Malheureusement, quand il faut combattre ou faire face à des difficultés, il nous manque quelque chose, ce tournant qui peut vous faire changer les choses. En tout cas, je le répète : je ne me sens pas menacé".

Spalletti ne sent pas sur la sellette, et il est aussi insensible par rapport aux critiques et les huées que lui ont réservées les fidèles de San Siro. "J'ai déjà entendu les sifflets dans ce stade, je les ai emmenés partout dans la carrière et cela ne fait pas d'effet. Nous continuons à travailler, les fans se rendent compte que nous sommes en deçà des attentes, ils paient le billet et méritent quelque chose de différent de ce qui est montré aujourd'hui. Surtout si l'équipe s'appelle Inter".