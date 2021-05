L’Inter célèbre le titre par un large succès

L’Inter Milan célébrait ce dimanche son titre de Scudetto, celui conquis il y a deux semaines et déjà et que le club attendait désespérément depuis. Les Lombards ont fait la fête, mais avant ils ont surtout fait leur boulot sur le terrain. Opposés à l’Udinese, ils se sont imposés sur un score sans appel de 5 à 1.

Il y a eu cinq buteurs intéristes et par cinq buteurs différents, en l’occurrence Ashley Young, Christian Eriksen, Lautaro Martinez, Ivan Perisic et Romelu Lukaku. Le plus beau est venu des pieds d’Eriksen, auteur d’un magnifique coup franc.

Avec cette victoire, les Nerazzurri achèvent le championnat avec un total impressionnant de 91 points. Ce n’est que la deuxième fois qu’ils dépassent le seuil des 90 unités. La précédente fois c’était en 2006/2007 sous les ordres de Roberto Mancini.

91 - Inter (91) have gained more than 90 points in a single top-flight campaign only for the second time in their history, after the 97 picked up in the 2006/07 season. Glory.#InterUdinese #SerieA pic.twitter.com/AAejn25aFj