L'incroyable record de Lukaku à l'Inter se poursuit

L'attaquant belge a trouvé le fond du filet à deux reprises mercredi. Il a maintenant marqué lors de neuf matches européens consécutifs pour l'Inter.

Romelu Lukaku ne s'arrête plus de marquer ! Le joueur de 27 ans a marqué deux fois, mercredi, aidant son équipe à obtenir un match nul 2-2 face Borussia Mönchengladbach, en . Ce doublé signifie que le Belge a maintenant marqué lors de neuf matches européens consécutifs pour l'Inter. Impressionnant !

"Nous devons continuer à croire en notre qualité"

Contre Gladbach, l'Inter avait pris les devants grâce à Romelu Lukaku à la 49e minute mais a eu besoin de son attaquant pour frapper à nouveau à la 90e minute. L'équipe entraînée par Antonio Conte ne s'est plus imposée depuis trois matches et a récemment perdu 2-1 contre ses féroces rivaux de l' en .

Ces résultats ont clairement frustré Romelu Lukaku, personnellement en grande forme, qui a appelé l'Inter à améliorer sa force mentale pour s'assurer qu'il atteigne son plein potentiel. "Ce n'est pas un bon résultat à mon avis, car nous pouvons faire mieux. Nous devons continuer à travailler et être plus forts mentalement, car ce n’est pas un moment facile pour nous et nous devons continuer à croire en notre qualité", a ainsi déclaré l'ancien d' et de à Sky Sport Italia, après le match.

"Maintenant, nous devons être plus forts, surtout mentalement, et faire mieux en défense, car nous avons concédé deux buts à cause de nos erreurs. Nous avons fait tellement d'erreurs et avons gaspillé des occasions dès le départ, nous sommes obligés de payer à ce niveau", a ensuite ajouté le buteur, qui s'est mué en sauveur mercredi soir.