L'impressionnante pointe de vitesse de Vinicius

Le prodige brésilien du Real est actuellement en forme et l'a montré contre Vigo.

Peu de joueurs dans le monde ont la vitesse que possède le Brésilien. Lors de la victoire 3-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo samedi, Vinicius a illuminé l'aile gauche de son rythme. Le virtuose merengue a atteint les 35.1KM/h lors d'un rush face au club galicien samedi soir.

Video: Vinicius hits 35.1 kph in Real Madrid's 3-1 win over Celta Vigohttps://t.co/Y65iRaLdvw — AS English (@English_AS) March 21, 2021

Vinicius Junior avait d'ailleurs bien failli marquer l'un des buts de la saison mardi soir, en Ligue des Champions. Le Brésilien s'est facilement joué d'une série de joueurs de l'Atalanta avant de mettre son tir juste à côté du poteau droit de Marco Sportiello, mais cela a provoqué une réaction positive de la part de ses coéquipiers du Real Madrid.

"On regrette parce que c'est triste qu'après avoir fait le plus difficile, cette action ne se termine pas par un but. J'aurais été heureux si Vini avait marqué ce but. Vini méritait le but, je suis tombé au sol à cause d’une douleur interne, parce que Vini méritait ce but. Chaque fois qu'il joue, il donne sa vie. Il a joué un grand match et dès que je l'ai vu sur le banc, je le lui ai dit", avait même expliqué Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, après la rencontre, fier de son jeune coéquipier.

"Je sais que je peux être l'un des meilleurs à Madrid"

Le joueur de 20 ans a parfois été critiqué, mais est capable de réaliser gestes incroyables. Le jeune auriverde a des qualités indéniables, mais doit surtout gagner en régularité pour réellement s'imposer dans l'équipe entraînée par le Français Zinédine Zidane, lui qui avait d'abord été envoyé joué avec la réserve à son arrivée.

Cette semaine, le joueur du Real Madrid était invité dans l’émission "Campo de Estrellas", l'occasion pour lui d'évoquer son arrivée à la Maison Blanche, et son ambition. "C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Quand je suis arrivé ici, c'était très difficile. C'était un moment qui allait changer ma vie. Je sais que je peux être l'un des meilleurs à Madrid. Je suis jeune et je suis très heureux. J’ai toujours le sourire", a d'abord expliqué le jeune ailier, avant d'évoquer un éventuel retour de Cristiano Ronaldo.

"Cristiano est une légende dans ce club. Il a accompli beaucoup de choses. Je ne peux pas dire grand chose car je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais il sera toujours le bienvenu", a confié Vinicius Junior, qui ne serait bien évidemment pas contre évoluer avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.