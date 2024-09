Sporting CP - Lille : Le onze inattendu de Bruno Genesio

Sporting CP vs Lille

L’entraineur de Lille, Bruno Genesio, va aligner un onze surprenant contre le Sporting CP, mardi.

Le LOSC affronte le Sporting Club de Portugal, mardi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Une rencontre décisive pour les Dogues qui doivent engranger des points d’entrée dans cette campagne de C1. Un pari que compte bien réussir Bruno Genesio, arrivé justement pour faire franchir un palier au club nordiste. C’est d’ailleurs avec un onze ultra-offensif que le technicien français va défier les Portugais, ce soir.

Lille déjà sous pression

4e de Ligue 1 la saison dernière, Lille a dû passer par les tours préliminaires avant d’accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une phase au cours de laquelle le LOSC aura fort à faire, à commencer par le choc contre le Sporting, ce mardi. Avec des adversaires comme le Real Madrid, l’Atlético Madrid, la Juventus ou encore Liverpool, entre autres, les Dogues doivent absolument réussir leur entrée en lice, ce soir. Un enjeu dont Bruno Genesio est conscient au point de prendre des mesures fortes dans sa compo.

Bruno Genesio innove en défense

C’est avec une équipe diminuée que Lille va se présenter face au Sporting, ce mardi. Le LOSC est, en effet, privé des joueurs comme Ismaily, Haraldsson et Mukau. Ce qui n’empêche pas pour autant Bruni Genesio d’aligner une équipe compétitive déclinée en 3-4-3 avec Lucas Chevalier dans les buts. Devant le gardien français, Bafodé Diakité, Aissa Mandi et Aleksandro Ribeiro devraient former la charnière centrale.

Les choix forts de Genesio en attaque

Bruno Genesio a donc décidé d’évoluer avec des pistons et devrait décaler Mitchell Bakker sur le côté gauche. Le flanc droit être occupé par Tiago Santos alors que l’entrejeu devrait être animé par Benjamin André et Angel Gomes. En attaque, il devrait avoir du classique avec les titularisations d’Edon Zhegrova, Jonathan David et Remy Cabella.

La compo attendue du LOSC contre le Sporting CP

Chevalier – Diakité, Mandi, Alexsandro – Tiago Santos, André, Ang. Gomes, Bakker – Zhegrova, David, Cabella