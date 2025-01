Lille - Saint-Etienne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son exploit européen, Lille veut repartir de l’avant face à une ASSE en quête de points pour le maintien. Un duel intéressant à suivre.

Après une semaine mémorable en Ligue des Champions, Lille retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception de Saint-Étienne au Stade Pierre-Mauroy. Bruno Genesio et ses hommes sont en pleine confiance, après avoir validé leur qualification historique pour les huitièmes de finale de la C1 grâce à une démonstration 6-1 face à Feyenoord.

En plus d’échapper aux barrages européens, le LOSC peut se concentrer pleinement sur la course au top 4 en Ligue 1, un objectif prioritaire après avoir cédé leur place à Nice le week-end dernier. Pour cela, une réaction est attendue, surtout après la défaite frustrante à Strasbourg (2-1), qui a mis fin à une série de 14 matchs sans revers en championnat.

Un bastion imprenable pour Lille ?

Si Lille veut rebondir, tous les voyants sont au vert. Invaincus depuis 1993 à domicile face à l’ASSE, les Dogues restent sur 21 matchs sans défaite contre les Verts au Pierre-Mauroy, leur plus longue série d’invincibilité contre un même adversaire en Ligue 1. Mieux encore, le LOSC a marqué lors de ses 34 dernières rencontres à domicile, un record en cours dans les cinq grands championnats européens.

L'article continue ci-dessous

Seul bémol : les deux derniers affrontements à domicile entre les deux clubs se sont soldés par des 0-0. Un scénario que Lille voudra éviter à tout prix.

L’ASSE doit engranger des points pour ne pas décrocher

Malgré tout, Saint-Étienne n’a pas dit son dernier mot. L’ASSE est l’un des rares clubs à avoir battu Lille cette saison, avec une victoire 1-0 en septembre dernier, prolongeant alors une série de cinq matchs sans défaite face aux Dogues.

Sous les ordres de Eirik Horneland, les Verts montrent des progrès notables et viennent d’arracher un point précieux à Auxerre (0-0), les faisant sortir de la zone rouge. Avec un bas de tableau qui se détache et un Rennes en crise qui finira par rebondir, l’ASSE doit continuer à prendre des points régulièrement sous peine d’être rapidement distancée.

Un match crucial donc pour les deux équipes, entre un LOSC qui veut se relancer et une ASSE qui joue sa survie.

Horaire et lieu du match

20e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy de Lille

A 21h05, heure française

Lille – Saint-Etienne

Les compos probables de Lille – Saint-Etienne

Lille : Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakite, Gudmundsson; Andre Gomes, Mukau, Angel Gomes; Haraldsson, David, Cabella

Saint-Etienne : Larsonneur; Appiah, Batubinsika, Nade, Petrot; Amougou, Ekwah, Fomba; Boakye, Stassin, Davitashvili

Sur quelle chaine voir le match Lille – Saint-Etienne ?

La rencontre entre Lille et Saint-Etienne sera à suivre ce samedi 01 février 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.