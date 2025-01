Ligue des champions : Lille impressionne, Monaco et Brest chutent

Inter vs Monaco

Brest vs Real Madrid

Lille vs Feyenoord

VfB Stuttgart vs Paris Saint-Germain

Soirée contrastée pour les clubs français : Lille brille avec un succès éclatant, tandis que Monaco et Brest subissent des défaites sans incidence.

Cette huitième et dernière journée de la phase régulière de la Ligue des champions a réservé des émotions contrastées aux clubs français. Lille a frappé un grand coup avec une victoire impressionnante, tandis que Monaco et Brest ont connu des défaites face à des poids lourds européens. Mais l’essentiel est préservé : tous sont qualifiés pour les barrages, et Lille décroche même une qualification directe en huitièmes de finale.

Le Paris Saint-Germain, qui jouait également ce mercredi, a assuré sa place en barrages grâce à une large victoire contre Stuttgart (4-1), confirmant ainsi son retour en forme.