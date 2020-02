Lille-Rennes : Yann Gboho, nouvel atout pour le Stade Rennais

Décisif à Angers (4-5, ap) et contre Nantes (3-2) la semaine passée, Yann Gboho (19 ans) est en train de s'affirmer dans l'effectif de Julien Stéphan.

Son entrée vendredi contre Nantes (3-2) a eu l'effet d'un électrochoc. Impliqué sur les deux buts rennais dans le temps additionnel, Yann Gboho (19 ans) a confirmé dans le derby qu'il était devenu une alternative crédible pour Julien Stéphan sur le front de l'attaque. Une nouvelle prestation convaincante pour celui qui s'était déjà illustré quelques jours plus tôt, en marquant son deuxième but en professionnel à Angers (4-5, ap.) lors de la qualification en , après celui contre , qui avait mis fin à une série de dix matches sans victoire et offert deux points de plus à son équipe.

En allant toujours de l'avant, avec beaucoup de percussion, Yann Gboho a démontré lors de ses récentes sorties qu'il avait toutes les qualités pour performer dans ce groupe. "C’est une arme supplémentaire", confirme son entraîneur. Quand Landry Chauvin, directeur du centre de formation jusqu'à l'été dernier, ajoute pour Goal : "C'est le seul qui est capable de venir dans les intervalles, avec et sans le ballon. Il est tellement déroutant par ses prises de balle. Il est provocateur, tu ne sais pas trop comment l'arrêter. Sur deux ou trois mètres, il va très vite. Pour moi, ça peut être l'élément détonateur des prochains mois pour Rennes."

L'ancien dirigeant note une nette progression chez son ex-protégé à qui on pouvait reprocher la touche de trop, voire un manque d'efficacité plus jeune. "Je sens qu'il rentre vraiment pour être décisif, même pendant dix minutes, explique-t-il. Quand tu es jeune, tu ne dois pas calculer tes efforts. Yann a besoin de se dépenser, d'autant qu'à son poste, il va toucher le ballon 1'30 en moyenne par match. Ce qui va intéresser l'entraîneur, c'est aussi ce qu'il va faire à côté. Et là, il est très intéressant. C'est un endurant. À partir du moment où on lui fait confiance, il peut donner beaucoup. Il ne triche pas, car son champ d'expression c'est le terrain de foot."

Rennes aimerait le prolonger

Cette notion de confiance s'est pourtant effritée à un moment donné durant sa formation. Et même si tout se passe bien pour Gboho aujourd'hui, "il a fallu être derrière lui pour le rassurer", poursuit Chauvin. "Il a subi l'histoire du fichage ethnique, avec le PSG, alors qu'il n'avait rien demandé. Il y a aussi eu la négociation pour son premier contrat professionnel à gérer. Je m'en occupais, et au même moment Rennes finalisait presque au même poste l'arrivée de Rafik Guitane pour un transfert important. Yann avait perdu confiance en son club formateur, il faut être honnête, mais il n'a rien lâché."

Selon les informations de Goal, le aimerait prolonger son jeune espoir, dont le contrat se termine en juin 2021, même si aucune offre n'a encore été formulée. Le club devrait rencontrer les représentants du joueur dans les prochaines semaines. Quant à l'équipe de , c'est l'autre grand défi de Yann Gboho, absent des dernières listes en sélection U19. L'attaquant reviendra, "c'est une évidence" pour Landry Chauvin, qui conclut à ce sujet : "Il n'y a pas 5 000 jeunes de la génération 2001 qui apparaissent en pro aujourd'hui. À un moment donné, forcément, il va revenir."

D'ici là, Gboho pourrait connaître sa deuxième titularisation en L1, sachant que la dernière remonte au 10 novembre. C'était face à Amiens, au Roazhon Park (victoire 3-1). Peut-être interviendra-t-elle dès cette semaine, à ce mardi (19h), ou contre Brest le week-end prochain.