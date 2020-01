Lille-PSG - Galtier : "Sur un match tout est envisageable"

L'entraîneur des Dogues espère pouvoir refaire le coup de l'an dernier, quand son équipe avait terrassé les Parisiens à Pierre Mauroy (5-1).

Cinquièmes à cinq points du podium après une défaite à pour débuter l'année de championnat (1-0), les Dogues espèrent se relancer ce dimanche à domicile face au PSG, dans un stade où ils sont invaincus cette saison en .

"Sur un match, tout est envisageable, a assuré ce vendredi Christophe Galtier en conférence de presse. Quand nous avons eu le bonheur de l'emporter contre le PSG la saison dernière, personne ne pensait qu'il y aurait ce genre de match. Les effectifs ont changé. Le PSG de la fin de saison dernière n'est pas celui d'aujourd'hui.

"Ils ont quatre joueurs extraordinaires devant, on va devoir aller là où ils ne nous attendent pas. Il y a toujours une obligation de résultat. Le championnat est très important pour le club et le projet. On se doit d'être performants, il y a trois points en jeu."

Pour tenter de créer l'exploit, le meilleur entraîneur français de l'année 2019 selon Football pourra compter sur - presque - l'ensemble de ses joueurs. "Dimanche, j'aurai quasiment à disposition tout l'effectif, hormis Saad [Agouzoul] et Timothy [Weah], qui reviennent au fur et à mesure. On va jouer avec notre philosophie de jeu, nous avons nos repères dans ce système."

"On va se battre pour les places européennes"

Galtier a également fait le point sur les ambitions de son équipe pour cette deuxième partie de saison, notamment après avoir manqué de peu une qualification en finale de la cette semaine à (2-2, 4-3 tab).

"On va tout faire pour se battre pour les places européennes. Le projet est aussi de faire en sorte que nos jeunes joueurs puissent encore progresser. Surtout, il y a les résultats, on va tout faire et on va se battre pour jouer l'Europe la saison prochaine. C'est dommage que le PSG n'ait pas de concurrence.

"L'an dernier, plusieurs équipes ont fait des exploits contre eux. Cette année, le PSG va vouloir tout gagner. En , il peut y avoir des surprises. Ils se sont déjà inclinés cette saison."

L'article continue ci-dessous

Enfin, l'entraîneur nordiste a évoqué le cas de deux de ses joueurs majeurs : Renato Sanches, arrivé l'été dernier du , et Boubakary Soumaré, convoité par plusieurs clubs anglais. "Soumaré ? Personne ne m'a rien dit sur sa situation. Il est concentré sur le match contre le PSG. Il est concentré sur cette rencontre, comme les autres joueurs.

"Renato [Sanches] s'est intégré très rapidement. Il a une énergie débordante. On a pris le temps, il travaille bien, il encaisse les matchs. C'est bien pour lui et pour nous. Sa position ? Je ne changerai pas mon système. Il peut apporter dans un couloir, comme dans l'axe."