Lille ouvre la porte au Real Madrid et fixe le prix de Bouadi

Le jeune milieu marocain Ayoub Bouadi, 18 ans, est au cœur d’une vive concurrence entre plusieurs grands clubs européens. Ses performances avec le Lille OSC et la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026 ont attiré l’attention.

Selon le journaliste allemand Patrick Berger, interrogé sur Sky Sport, le LOSC serait désormais disposé à laisser partir son milieu axial contre un chèque démarrant à 70 millions d’euros, montant aligné avec sa cote en plein essor après ses performances mondiales.

Le Real Madrid est en pole position : ses recruteurs, dont le directeur technique du recrutement Johnny Calafat, ont assisté au match Maroc-Brésil pour le scruter de près, et on le considère au Bernabéu comme un talent exceptionnel.

De son côté, Arsenal fait partie des premiers clubs intéressés par ce joyau marocain. Les « Gunners » mènent des discussions régulières avec le joueur et son entourage, et comptent intensifier les négociations après la Coupe du monde, tandis que d’autres cadors comme le Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich surveillent la situation avec attention.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Bouadi donne à Lille un solide levier de négociation. Le président Olivier Létang l’avait d’ailleurs signifié : « 50 millions d’euros ne suffisent pas… Il nous faut une offre exceptionnelle. » Le seuil minimal est désormais fixé à 70 millions.

L’été prochain s’annonce donc comme le théâtre d’une bataille acharnée pour s’attacher les services de ce jeune talent marocain, dans le cadre d’un transfert qui pourrait battre tous les records pour un joueur africain et redessiner la hiérarchie du football européen.