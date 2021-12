Lille : Olivier Létang répond à la demande du RC Lens

Le football français s'est réveillé avec la gueule de bois ce mardi matin. Face à la propagation express du Covid-19, boostée par le nouveau variant Omicron, le gouvernement a dévoilé son nouveau plan. Parmi les principales mesures évoquées : le retour d'une jauge de 5000 personnes en extérieur pour les manifestations qui seront mises en place à partir du lundi 3 janvier 2022. Coup dur.



Retour des jauges dans les stades français



Hasard du calendrier, le 16e de finale de Coupe de France opposant le Racing Club de Lens à Lille, est programmé le 4 janvier. Soit le lendemain de la mise en place de la fameuse jauge. Tenant à faire de ce derby du Nord une belle fête, le RCL a donc adressé un communiqué officiel aux instances décideuses pour demander la reprogrammation de ce match.



Lens veut jouer le derby le 2 janvier



"Le Racing Club de Lens informe avoir demandé à son futur adversaire en Coupe de France ainsi qu'à la FFF, la reprogrammation de son 16e de finale au dimanche 2 janvier 2022. Une date à laquelle se tiendront déjà 14 matchs de la compétition", écrit le club.



"Cette démarche vise à permettre aux clubs de bénéficier d'une mise en place équitable des décisions gouvernementales, à travers des conditions similaires d'organisation des rencontres (...) Farouchement attaché aux valeurs de l'épreuve ainsi qu'à un football populaire et accessible pour tous, le Racing Club de Lens défend ainsi ardemment une programmation collective", argumentent ensuite les Sang et Or, déterminés.



La FFF et le LOSC disent non

Selon les informations de RMC Sport, la FFF ne donnera toutefois pas suite à cette demande en n'acceptera pas de contourner les décisions gouvernementales. Même son de cloche du côté du LOSC, dont le calendrier de reprise ne permet pas de jouer dès le 2 janvier, comme l'a fait savoir le président Olivier Létang. "Il nous est impossible d'avancer cette rencontre au 2 janvier. Nous avons prévu et organisé, la préparation et le retour des joueurs et du staff pour un match le 4 janvier, tel que cela a été initialement prévu et programmé", a-t-il expliqué à L'Equipe. À peine ouvert, le sujet est déjà clos.