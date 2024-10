Lille - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le LOSC accueille l’Olympique Lyonnais, ce vendredi, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Comme lors de la sixième journée, la dixième journée de Ligue 1 va commencer avec deux matchs à l’affiche, ce vendredi. Alors que l’AS Monaco (2e, 20 points) accueille les promus d’Angers SCO (15e, 7 points) pour lancer les hostilités dès 19h, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement au Nord pour défier Lille plus tard dans la soirée au Stade Pierre-Mauroy.

Les Dogues pour enchaîner, les Gones en quête de rebond

Boosté par la victoire lors du derby du Nord contre le RC Lens (0-2), le week-end écoulé, le LOSC tentera de continuer sur la même lancée, ce vendredi, quand il accordera son hospitalité à l’Olympique Lyonnais. Sur une série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les hommes encadrés par Bruno Genesio, logés à la quatrième place de Ligue 1 avec 17 points, veulent provisoirement détrôner l’Olympique de Marseille (3e, 17 points).

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais (7e, 14 points) voyage au Nord dans le but de revenir au bercail avec les trois points de la victoire. Sortis d’une semaine difficile avec la défaite face au Besiktas (0-1) en Ligue Europa, mettant fin à une série de cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues, les Gones ont été accrochés par l’AJ Auxerre (2-2) au Groupama Stadium lors de la 9e journée de Ligue 1. Même si Ernest Nuamah et Mahamadou Diawara sont absents et que Georges Mikautadze est incertain pour ce choc, Pierre Sage et ses poulains sont confiants d’accomplir la mission, ceci en dépit de l’absence de leurs supporters également, qui sont interdits de déplacement.

Horaire et lieu du match

Lille - Lyon

10e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 21h française

Les compos probables du match Lille - Lyon

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson - André, André Gomes - Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui - David

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Lyon ?

La rencontre entre Lille et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce vendredi 1er novembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.