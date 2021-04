Lille, Létang : "Je veux que Galtier reste et prolonge"

Le président du LOSC a insisté sur le fait qu'il veut conserver son entraîneur pour la saison prochaine en dépit des rumeurs de départ.

Leader de Ligue 1, le LOSC a frappé un grand coup samedi au Parc des Princes avec sa victoire face au Paris Saint-Germain. Les Dogues réalisent une saison incroyable, pourtant, ils ont connu des remous en interne au cours de la saison avec un changement de propriétaire, scellant le départ de Gérard Lopez, et l'arrivée d'Olivier Létang au poste de président durant l'intersaison. Des rumeurs sur le mauvais état de santé du club et des ventes obligatoires durant l'hiver ont même fait surface, mais rien n'a perturbé le LOSC.

En cette fin de saison, ce sont les rumeurs concernant l'avenir de Christophe Galtier qui veulent venir enrayer la machine lilloise. En effet, le technicien français a vu sa réputation grandir au fil des saisons et serait dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier a démenti les rumeurs concernant un échange entre lui ou ses représentants avec Jean-Michel Aulas et son clan, mais rien n'y fait, les rumeurs persistent et s'amplifient au fil des semaines.

Invité au micro de RMC Sport, Olivier Létang, président du LOSC, a réaffirmé son envie de conserver Christophe Galtier et même de voir le technicien prolonger son contrat : "Je me suis positionné dès que je suis arrivé concernant Christophe. Je le redis, il fait un grand travail. C’est un très grand professionnel, et d’un point de vue humain, nous avons une relation qui est très proche. On n’a pas besoin de prendre rendez-vous avec Christophe puisqu’on se voit plusieurs fois par jour".

"Aulas n'a pas appelé Galtier"

"Il connaît ma position. Je suis très content de l’avoir avec moi et je souhaite qu’il continue l’aventure. On est tous concentrés aujourd'hui sur cette fin de saison qui est palpitante, qui est excitante. Quand vous êtes très heureux d'une collaboration, vous souhaitez qu'elle perdure. Bien évidemment, je souhaite que Christophe Galtier reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe Galtier. Il n’y a aucun doute là-dessus", a ajouté le président du LOSC.

Olivier Létang assure que l'OL n'a pas contacté son entraîneur : "Un départ à Lyon, ce n'est pas à l'ordre du jour. Encore une fois, Christophe est concentré à 100% sur ce que l'on fait aujourd'hui, sur notre fin de saison. Il faut laisser les rumeurs à l'extérieur. L'objectif et l'idée c'est de poursuivre la collaboration avec Christophe Galtier, c'est très très clair dans mon esprit. Ecoutez, aujourd'hui Jean-Michel Aulas ne l'a pas appelé. Christophe l'a rappelé en conférence de presse. Donc les choses sont très claires de ce côté-là".

Enfin, le président de Lille demande à ce que le deuxième carton jaune reçu par Tiago Djalo face au PSG soit retiré : "Factuellement, après ce match au Parc des Princes, on a un joueur blessé qui a été blessé par un adversaire, qui n’a pas été sanctionné. Et nous, on va perdre notre joueur plusieurs semaines. Et deuxièmement, on a aussi un joueur qui, lui, me semble-t-il, n’a rien fait, et nous l’avons dit tès clairement au corps arbitral après la rencontre, et nous allons demander l’annulation du second carton jaune, parce que Tiago Djalo est la victime de la scène qui s’est produite en fin de match. On va perdre potentiellement deux joueurs tous potentiellement deux joueurs qui seront indisponibles."