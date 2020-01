Lille - Jonathan Ikoné : "Aucun regret d'avoir quitté le PSG"

Formé au PSG, Jonathan Ikoné défiera son ancien club ce dimanche avec le LOSC, lui qui ne regrette pas d'être allé trouver du temps de jeu ailleurs.

Formé dans le club de la capitale, Jonathan Ikoné s'apprête forcément à vivre une soirée spéciale ce dimanche soir en clôture de la 21e journée de , au Stade Pierre Mauroy, où son équipe reçoit le . Dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot sur TF1, le milieu offensif s'est justement confié sur son départ du PSG pour en janvier 2017, à l'époque où celui qui est devenu international français était encore en quête de temps de jeu.

"On verra si je peux aller à l'Euro ou pas​"

"Je n'ai aucun regret, je devais aller voir ailleurs, jouer au PSG ça allait être dur", a ainsi confié le Nordiste de 21 ans, sélectionné à quatre reprises en Equipe de par Didier Deschamps. Un chiffre voué à augmenter ? Jonathan Ikoné n'en demande pas moins, lui qui est un ami d'enfance de Kylian Mbappé.

"Ça me pousse à le rejoindre au haut niveau. On verra si je peux aller à l'Euro ou pas, a déclaré le Lillois. À moi de donner les moyens au coach (Didier Deschamps) de m'appeler. Les JO de Tokyo aussi sont dans un coin de ma tête. Pourquoi ne pas les faire avec lui (Mbappé)", a ajouté le Lillois, moins à l'aise lors de cet exercice 2019-20 que la saison dernière, durant laquelle son entente avec Jonathan Bamba et Nicolas Pépé faisait des ravages chaque week-end en .

Un léger coup de moins bien que le principal intéressé explique par une mauvaise gestion de son changement de statut. "Je n'étais pas concentré. Je vais essayer de montrer un autre Jonathan. Je me mettais plus de responsabilités alors qu'il fallait rester le même", a avoué Jonathan Ikoné, lucide.