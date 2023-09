Lille : Jonathan David prend une grande décision pour son avenir

Annoncé sur le départ cet été, Jonathan David continue son aventure au LOSC. L’attaquant canadien se sent plutôt bien dans le club du Nord.

Alors qu’il avait l’autorisation de discuter avec d’autres clubs cet été pour un éventuel départ, Jonathan David est finalement resté du côté de Lille. Le buteur canadien est bien concentré sur sa nouvelle saison et veut faire mieux que lors du précédent exercice où il a encore écœuré les défenses adverses.

David reste à Lille

Le 11 août 2020, Lille annonçait le recrutement d’une pépite venue de la Gantoise. Il s’agit de Jonathan David. Le jeune attaquant canadien qui a éclaboussé la Jupiler Pro League de son talent pur s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec Lille, qui a déboursé 27 millions d’euros pour convaincre la Gantoise de vendre son joyau. Considéré comme le remplaçant de Victor Oshimen, le longiligne attaquant va très vite marquer les esprits chez les Dogues. En 3 saisons, le natif de Montréal a inscrit 61 buts et délivré 9 passes décisives en 142 matchs sous les couleurs lilloises toutes compétitions confondues. Ces statistiques attisent les convoitises. L’attaquant de 23 ans a été lié à plusieurs clubs cet été mais aucune offre intéressante n’est arrivée sur la table d’Olivier Létang cet été. Le président lillois attendait une offre supérieure ou égale à 50 millions d’euros pour céder son joueur mais elle n’est jamais arrivée. Conséquence, le jeune attaquant qui a disputé la première Coupe du monde de sa carrière en décembre dernier fait une saison de plus à Lille. Et cela n’a pas l’air de le déranger. Il souhaite honorer son contrat avec le LOSC.

David à fond sur sa saison

« Bien sûr que oui (il s’imaginait à Lille lors de la saison 2023-2024, ndlr). C‘est sûr qu’il y a eu beaucoup de rumeurs autour de mon nom, mais après, je suis sous contrat jusqu’en 2025. Alors bien sûr, aujourd’hui, ce n’est pas une surprise pour moi d’être ici », a indiqué le Canadien.

Le 3ème meilleur buteur du dernier exercice de Ligue (24 buts) est désormais concentré sur sa nouvelle saison avec Lille loin des agitations du mercato estival.« On dit toujours ça, mais après, je pense que le plus important pour moi, c’est de faire une bonne saison, de faire une meilleure saison que celle que j’ai pu faire l’année dernière, après on va voir ce qui se passe. » a-t-il ajouté.