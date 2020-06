Lille, Galtier revient sur la rumeur OM

Annoncé comme le possible successeur d'André Villas-Boas, finalement resté à l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier revient sur cette rumeur.

Non, Christophe Galtier n'ira pas à l'OM. Le coach du LOSC n'a même jamais été contacté par les dirigeants marseillais comme l'a confié l'intéressé en conférence de presse.

"C'était pour moi très difficile de m'exprimer et de porter un jugement sur tout ce qui se passait. Et est arrivée cette rumeur, c'est comme ça. J'en ai parlé avec mon président et Luis (Campos). Je le répète encore une fois, précisément, une dernière fois : aucune personne de l'OM, que ce soit directement ou indirectement, ne m'a contacté", a asséné Galtier.

"Mon nom a circulé, mais il a circulé à travers les médias et jamais entre des échanges au téléphone avec moi ou mes agents. Il a été très clair avec mon président que je voulais continuer et je veux continuer ici. Avec un peu de recul, peut-être que j'aurais dû intervenir plus rapidement pour que cette rumeur ne prenne plus de place dans les médias", a encore tonné l'ancien coach de l'ASSE.