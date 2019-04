Lille - Galtier : "Je suis obligé de regarder derrière"

L'entraîneur lillois s'est exprimé devant la presse alors que son équipe reçoit le PSG dimanche (21h). Un match qui pourrait sacrer les parisiens.

Le PSG peut être officiellement sacré champion de pour la huitième fois de son histoire à ce dimanche (21h). Un match que les Nordistes abordent avec la volonté de prendre des points dans la course à la 2e place et à une qualification directe pour la prochaine . Un match que Christophe Galtier aborde avec ambition, malgré la supériorité supposée des hommes de Thomas Tuchel.

Sur l'écart avec le PSG

"L'écart est très conséquent entre le premier et le deuxième de , comme il est conséquent en . C'est rare d'avoir autant d'écart. La différence par rapport au match aller, c'est qu'on a plus de chances, au coup d'envoi, face à un PSG privé de joueurs comme Edinson Cavani, Neymar et d'autres. À l'aller, on n'avait perdu 'que' 2-1, mais on avait souffert dans le jeu. Les Parisiens avaient décidé d'avancer sur nous et de nous écraser. C'était difficile. Je ne sais pas quelle équipe sera alignée contre nous dimanche. C'est un effectif où il y a tellement de qualité et de talent que ce sera difficile à jouer."

Sur l'explosion de Kylian Mbappé

"Évidemment que ce n'est pas la même équipe avec ou sans lui. La présence de Kylian Mbappé vous fait déjouer. J'ai trouvé très efficace avec un plan de jeu très clair bien appliqué par ses joueurs. Une fois que Mbappé entre sur le terrain, ça change les choses. C'est pour ça qu'il est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. À lui seul, il peut renverser un match."

Sur la course à la 2e place avec

"À sept journées de la fin, je suis obligé de regarder derrière, parce que devant ça ne sert à rien. Il reste 21 points à distribuer. C'est normal que Saint-Étienne et Marseille pensent qu'il puisse y avoir grain de sable chez le troisième ou le deuxième. C'est ma responsabilité de faire en sorte que mes joueurs ne se relâchent pas pour garder cette deuxième place."

Sur la possibilité pour Paris d'être champion à Lille

"S'ils sont champions parce qu'ils ont pris un point, on sera contents de ce point pris. Il n'y a pas d'objectif de les battre pour éviter qu'ils soient champions. De toute façon, ils seront champions."