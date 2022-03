Lille – Chelsea (1-2) : Les Dogues victimes du réalisme des Blues

Il n'y a plus de clubs français en Ligue des champions. Après le PSG la semaine dernière, c'est au tour du LOSC de quitter la compétition au stade des huitièmes de finale. Malgré la défaite, les Lillois ont affiché un beau visage et sortent la tête haute.

Jorginho, une erreur et un caviar

Avec deux buts de retard à combler, le LOSC n'avait rien à perdre et s'est montré entreprenant dès le début du match, poussé par son public et un Pierre-Mauroy qui avait fait le plein.

Face à un Chelsea apathique et qui perdait Christensen sur blessure (remplacé par Chalobah, 33e), les Lillois étaient récompensés de leurs efforts en ouvrant le score sur un penalty de Burak Yilmaz (38e). Un penalty accordé après intervention de la VAR pour une main de Jorginho dans la surface.

On pensait le LOSC rejoindre les vestiaires avec un but d'avance mais dans les arrêts du premier acte, Jorginho se rattrapait de son erreur en délivrant une passe millimétrée pour Pulisic dont la frappe croisée ne laissait aucune chance à Léo Jardim (45+3e).

Poteau, blessures : des Lillois malchanceux

En deuxième période, Lille jouait crânement sa chance mais était victime d'une incroyable poisse : une tête de Yilmaz passait juste à côté du poteau d'Edouard Mendy (51e) puis Celik (53e) et Botman (54e), quittaient leurs partenaires, tous deux blessés.

Décidément maudits, les Lillois voyaient ensuite une tête de Xeka s'écraser sur le poteau…

Pourtant peu fringuant, Chelsea faisait parler son réalisme en allant marquer un deuxième but après une longue séquence de possession dont l'ancien Marseillais Azpilicueta était à la conclusion (71e).

Ce but anéantissait les derniers espoirs lillois qui malgré les entrées en jeu de Ben Arfa et Bamba ne parvenaient plus à inquiéter Chelsea. Dommage, car ce LOSC ne méritait pas de perdre ce soir et un match nul aurait été plus conforme à la physionomie du match.