Ligue Europa : Van Bronckhorst rêve d'écrire une nouvelle histoire

Giovanni van Bronckhorst veut que les Rangers écrivent des "histoires" qu'ils pourront raconter dans les décennies à venir avec une victoire en finale de l'Europa League contre l'Eintracht Francfort, ce mercredi soir. Le club écossais partira à la recherche d'un deuxième titre continental, un demi-siècle après son seul succès précédent, remporté en 1972.

Écouter les conseils des glorieux aînés

Cette année, le club s'était adjugé la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes. L'ancien joueur John Greig - qui avait mené l'équipe à la victoire à l'époque - a aidé à préparer l'équipe avant le choc décisif à Séville et Van Bronckhorst a appelé son équipe à se surpasser.

"Je pense qu'il est également très important pour les joueurs d'entendre ces histoires, l'influence et l'expérience qu'ils ont eues et ce que cela a signifié pour eux", a déclaré l'entraîneur en référence à la réunion avec Greig. "C'est très important parce que ce club a une histoire. J'ai également dit à mes joueurs que nous avons deux grandes finales et que la finale à Séville leur donnera une chance d'être dans les livres d'histoire de ce club".

Une victoire synonyme d'énorme fête

"Ensuite, les histoires qu'ils raconteront dans 10, 20 ou 30 ans seront les mêmes que celles que tous les joueurs de 72 raconteront aux miens", a-t-il confié. En cas de victoire en Espagne, l'équipe écossaise pourrait non seulement entrer dans l'histoire, mais aussi offrir de merveilleuses images de liesse collective via ses très nombreux et fervents supporters.