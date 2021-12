Ligue Europa : Lyon et Monaco finissent par un match nul

À la peine en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais s'est paradoxalement baladé en Ligue Europa. À tel point que les hommes de Peter Bosz, sous le feu des critiques ces derniers jours, disputaient un match aucun enjeu ce jeudi soir, au Groupama Stadium.



Pas grand chose à retenir au Parc OL...



Assuré de terminer leader du groupe A, Lyon jouera les huitièmes de finale de ma Ligue Europa, et les Rangers, deuxièmes, joueront le barrage aller-retour. Les deux clubs se sont donc affrontés avec des équipes remaniées, et le spectacle a globalement été décevant. Après avoir trouvé le poteau sur une tentative de Roofe (24e), ce sont les visiteurs qui ont profité de l'absence de rythme pour ouvrir le score juste avant la pause (41e). Le but a été l'oeuvre Wright, en retrait aux 18 mètres, qui a vu son tir dévié par un Lyonnais. Pollersbeck, gardien du soir pour suppléer Lopes, a été pris à contrepied.



Sommé de réagir au retour des vestiaires, l'OL s'en est remis au talent de Cherki, son homme providentiel en Ligue Europa avec Toko-Ekambi, sorti sur blessure en première période (44e). D'un centre dangereux, le jeune formé au club a poussé à la faute le malheureux Bassey, buteur contre son camp (48e). Les Gones auront au moins eu le mérite de réagir.



Pas plus d'enjeu pour l'ASM en Autriche



Autre club français concerné par les matches de 18h45, l'AS Monaco n'avait guère plus à perdre en Autriche, sur la pelouse de Sturm Graz, lanterne rouge de son groupe. Assurés de finir à la première place, les Monégasques ont été bousculés par des locaux déterminés.



Ce sont même les Autrichiens qui ont ouvert le score sur une frappe croisée en lucarne signée Jantscher (7e). Dans la foulée, Volland a vu son tir heurter la barre transversale (9e). L'international allemand a finalement égalisé contre le cours du jeu (30e). Sans convaincre en Autriche, les hommes de Kovac terminent au moins leur phase de poules invaincus. Solides.