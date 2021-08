Ligue Europa : L'OM attendu au tournant dans un groupe relevé

L'OM a hérité d'un tirage ardu en phase de poules de la Ligue Europa. Décryptage.

L'OM aura à coeur d'effacer sa dernière campagne européenne indigente et de relever un défi continental de taille cette saison, en Europa League.

Nanti d'un triste record européen - celui d'avoir concédé 13 défaites de suite en Ligue des champions - l'OM doit impérativement se racheter et cette campagne de Ligue Europa arrive à point nommé.

Ce nouvel exercice a des allures de tournant pour l'OM version McCourt. Le propriétaire américain a d'ailleurs un discours très ambitieux concernant les joutes européennes, lui qui voit l'OM triompher à nouveau en Ligue des champions dans un avenir proche.

«Oui. Je le pense vraiment. Ce qui m’excite avec l’OM, c’ est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. 99% des gens sont dans cette position, et donc c’est celle que je préfère. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n’a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. Parfois, avoir trop de ressources peut être une faiblesse, parce qu’on peut être un peu suffisant. Et croyez-moi, l’argent seul ne sera jamais suffisant», a-t-il expliqué dans un entretien à l’Équipe.

Pourtant, question ressources, l'OM ne pourra pas se plaindre après un été des plus prolifiques et qui compte d'ailleurs parmi les plus roboratifs de l'histoire du club.

Le président Pablo Longoria vient en effet d’officialiser un dixième renfort cet été. Le jeune attaquant espagnol, Pedro Ruiz Delgado, qui arrive en provenance du Real Madrid, s’est officiellement engagé avec le club phocéen jeudi, avant d'êtrre prêté aux Pays-Bas dans la foulée.

Si Pedro Ruiz est une recrue pour le futur, l'OM a aussi grandement investi pour le présent, se renforçant dans tous les compartiments de jeu.

Et ces neuf renforts ne seront pas de trop dans un groupe E pas simple. Car les hommes de Sampaoli défieront notamment la Lazio dans cette poule. Le club laziale a démarré - un peu à l'instar de l'OM - un nouveau cycle cet été en confiant les rênes de l'équipe à Maurizio Sarri.

Le très expérimenté tacticien transalpin ne badinera pas avec la Ligue Europa. Après deux revers à déplorer contre les Romains à l’automne 2018, déjà en Ligue Europa, l'OM saura se méfier.

Attention au double duel face à Galatasaray, notamment la confrontation à la Turk Telekom Arena d’Istanbul, avec un public toujours houleux. Mais sur le terrain, face à une équipe qualifiée in extremis face aux modestes danois de Randers en barrages (1-1, 2-1), cela semble jouable pour l'OM.

Une équipe marseillaise qui aura encore plus de la latitude (du moins, sur le papier), face à un Lomotiv Moscou qui compte plusieurs anciens pensionnaires de Ligue 1 dans son effectif (Rybus, Kamano, Pablo). Bref, Marseille semble avoir les cartes en main pour se qualifier pour la suite de la compétition, même si la vérité du terrain reste absolue.