Ligue Europa : Un groupe abordable pour Monaco

L'AS Monaco a hérité d'un groupe abordable lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Eliminé lors des barrages de la Ligue des champions par le Chakthior Donetsk, l'AS Monaco a été reversée en phase de groupes de la Ligue Europa.

Et ce midi, à Istanbul, les joueurs espagnols Andrés Palop et Marcos Senna ont procédé au tirage au sort. Et ils ont eu la main plutôt heureuse pour l'AS Monaco qui était tête de série.

Placés dans le groupe B, les Monégasques ont hérité du PSV Eindhoven, de la Real Sociedad et du Sturm Graz.

PSV, bête noire de l'ASM

Les Néerlandais du PSV Eindhoven arrivent eux aussi des barrages de la Ligue des champions (ils ont été éliminés par le SL Benfica) mais Monaco devra s'en méfier en raison de l'histoire entre les deux clubs. Car si Monaco n'a perdu que 2 de ses 10 matches face à des clubs néerlandais sur la scène européenne (5 victoires, 3 nuls), ces 2 défaites sont intervenues face au... PSV Eindhoven (0-1 puis 0-2 en 8e de la Ligue des Champions 2004-2005).

Le club entraîné par l'Allemand Roger Schmidt possède dans ses rangs une star du football, le champion du monde 2014 Mario Götze et un redoutable attaquant : l'Israélien Eran Zahavi, auteur de trois bus en six matches lors des tours préliminaires de la Ligue des champions cette saison et de six buts en autant de matches l'an passé en Ligue Europa.

Real Sociedad, un outsider à ne pas négliger

Monaco devra aussi faire attention à la Real Sociedad. L'équipe espagnole joue régulièrement les trouble-fête en Liga et s'appuie sur le vétéran David Silva (champion du monde 2010), des internationaux espagnols (Mikel Oyarzabal, Asier Illarramendi, Nacho Monreal, Mikel Merino), un ex-grand espoir du football (Adnan Januzaj) et deux attaquants scandinaves : le Suédois Alexander Isak et le Norvégien Alexander Sortloth, arrivé cet été en prêt du RB Leipzig.

Enfin, l'AS Monaco sera largement favorite face au club autrichien du Sturm Graz dont les derniers résultats lors des tours préliminaires de la Ligue Europa ne sont pas probants : élimination contre les Norvégiens d'Haugesund en 2020 et face aux Chypriotes de l'AEK Larnaca en 2019.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa

Groupe A : Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prague

Groupe B : Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Groupe C : Napoli, Leicester, Spartak Moscou, Legia Varsovie

Groupe D : Olympiakos, Francfort, Fenerbahçe, Royal Antwerp

Groupe E : Lazio, Lokomotiv Moscou, Marseille, Galatasaray

Groupe F : Braga, ER Belgrade, Ludogorets Razgrad, Midtjylland

Groupe G : Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Séville, Ferencvaros

Groupe H : Dinamo Zagreb, KRC Genk, West Ham, Rapid de Vienne