Ligue des Nations - L'Allemagne avec Kehrer et Draxler

Joachim Low a décidé de faire confiance à la jeunesse et de se priver des services de Thomas Muller et Jerome Boateng lors du prochain rassemblement.

Après plusieurs mois d'absence, crise sanitaire oblige, la Mannschaft s'apprête à faire son retour. Mardi soir, le sélectionneur Joachim Löw a a dévoilé sa liste pour les matches de face à l' (le 3 septembre) puis la (le 6 septembre). Une liste sans Muller et Boateng, mais avec les Parisiens Kehrer et Draxler.



Joachim Löw ferme la porte à un retour de Müller et Boateng en sélection

En effet, l'Allemand a fait le choix de ne pas céder face aux bonnes prestations des Bavarois, vainqueurs de la Ligue des Champions avec le face au (1-0), dimanche soir, et de continuer a faire confiance aux nouvelles générations. Sa liste se veut donc particulièrement prometteuse.

Le groupe complet convoqué par Joachim Low :

Gardiens : Leno ( ), Trapp (Francfort), Baumann ( )

Défenseurs : Ginter (Mönchengladbach), Gosens ( ), Kehrer (PSG), Koch ( ), Rüdiger ( ), Schulz (Dortmund), Süle (Bayern), Tah ( )

Milieux : Brandt, Can ( ), Draxler (PSG), Gündogan ( ), Havertz (Bayer Leverkusen), Kroos ( ), Neuhaus (Mönchengladbach), Serdar ( )

Attaquants : Waldschmidt (Fribourg), Werner (Chelsea), Sané (Bayern)