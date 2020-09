Ligue des nations - France-Croatie : la compo des Bleus

La compo des Bleus pour affronter la Croatie.

La composition des Bleus pour affronter la ce mardi 8 septembre au Stade de vient d'être dévoilée et on note plusieurs changements par rapport au match face à la Suède : en attaque, Ben Yedder remplace Mbappé, positif à la Covid-19 et Martial est titularisé à la place de Giroud. Deschamps change également ses deux latéraux. Couloir gauche, Ferland Mendy prend la place de Lucas Digne et à l'opposé, Moussa Sissoko succède à Léo Dubois. Au milieu, Rabiot est remplacé par Nzonzi. Enfin, concernant la défense à trois, Deschamps maintient sa confiance à Upamecano mais change Kimpembé et Varane, qui sont remplacés par Lenglet et Lucas Hernandez.

Le XI de départ des Bleus face à la Croatie

Lloris (C) - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial.