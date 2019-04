Ligue des champions - Un record de précocité pour Frenkie de Jong depuis 2010

L' d'Amsterdam a de nouveau réalisé une prestation pleine ce mercredi en quart de finale aller de la , pour tenir le match nul devant la d'un Cristiano Ronaldo une nouvelle fois buteur (1-1). Même si la mission s'annonce compliquée la semaine prochaine au Juventus Stadium pour le match retour, l'espoir reste de mise pour Frenkie de Jong et ses coéquipiers, qui avaient déjà renversé une situation mal embarquée lors du tour précédent face au (1-2, 4-1).

Un match dans lequel le jeune international néerlandais a une nouvelle fois été brillant dans le jeu, mais également décisif avec une superbe retour dans les pieds de Bernadeschi (29e). Le milieu de terrain a touché 117 ballons au cours de ces 90 minutes, un total inédit pour un joueur aussi jeune (21 ans et 333 jours) à partir des quarts de finale de Ligue des champions.

117 - Frenkie de Jong (21 years, 333 days) is the youngest player with at least 117 touches in a Champions League game from the quarter-finals onwards since Sergio Busquets in 2010 v Inter. DNA. pic.twitter.com/GhSjCzwkUI