Ligue des Champions : Un cadre de la Real Sociedad se méfie du PSG

Prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, un cadre de la Real Sociedad craint le club parisien.

Deuxième de son groupe en Ligue des Champions, le PSG a évité le pire lors du tirage au sort des 8es de finale en tombant sur la Real Sociedad. Ce qui n’est pas du club espagnol qui pourtant terminé premier de son groupe au terme de la phase de poules. Les Basques évoquent d’ailleurs le duel face au PSG avec beaucoup de méfiance.

Mikel Oyarzabal aurait choisi un autre adversaire que le PSG

En février-mars prochain, le PSG et la Real Sociedad seront aux prises pour décrocher une qualification en quarts de finale de la C1. C’est un tirage compliqué pour les Basques qui auraient choisi un autre adversaire s’ils avaient eu le choix.

« S’ils m’avaient laissé le choix, je ne l’aurais pas choisi, évidemment, mais comme c’est un tirage pur et simple et qu’il n’y a rien à faire, pour le moment c’est votre tour, c’est comme ça et vous devez vous concentrer là-dessus. C’est un grand rival, une grande équipe. Je ne pense pas que je vais découvrir quoi que ce soit, ni personne. Nous pouvons aussi y faire face parce que nous l’avons prouvé », a déclaré le capitaine, Mikel Oyarzabal, au micro de Relevo.

Mikel Oyarzabal prévient le PSG

Même s’il craint les Parisiens, Mikel Oyarzabal croit quand même aux chances de son équipe de créer une nouvelle surprise contre le PSG. En effet, la Real Sociedad a terminé en tête d’un groupe composé de l’Inter Milan et du Benfica Lisbonne et du RB Salzburg.

« Il y a toujours des options. Quand vous avez concouru comme en phase de groupes, une équipe comme le PSG vous regarde avec respect. Il faut avoir confiance en soi et, bon, pourquoi pas. Nous savons que cela ne sera pas facile, tout comme la phase de groupes n’a pas été facile, même si tout semble s’être bien passé, mais nous sommes excités et pleins d’espoir », a ajouté l’international espagnol.