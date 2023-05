Ligue des Champions : Rafael Leao toujours incertain pour affronter l'Inter Milan

À la veille de la réception de l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, Rafael Leao n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place.

Mercredi soir, l'AC Milan recevra son grand rival l'Inter Milan en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un affrontement attendu par les fans des deux clubs mais également par tous les fans de football dans un Stade de San Siro qui sera à n'en pas douter en fusion pour cet évènement rarissime.

Leao potentiellement absent des débats

Malheureusement, la fête pourrait ne pas être totale puisqu'un acteur majeur pourrait en être absent. Meilleur joueur de Série A la saison dernière et toujours aussi influent pour les Rossoneri, notamment en quart de finale face à Naples, Rafael Leao n'est pas sûr de pouvoir disputer la rencontre. L'international portugais est sorti après seulement onze minutes de jeu face à la Lazio Rome samedi et souffre d'une élongation de la cuisse droite, le rendant incertain.

Interrogé par Sky Sports Italia ce mardi, son entraîneur Stefano Pioli n'a pas su dire s'il pourrait compter sur son joueur ou non, mais il a assuré que le club ne prendrait pas le moindre risque. "Même moi, dimanche matin, j'ai cherché sur Google la signification du mot élongation, a-t-il d'abord ironisé. Demain (mercredi) il sera présent et essaiera de pousser. Soit il peut jouer, soit il ne sera même pas sur le banc. S'il y a des risques, nous ne les prendrons pas, nous ne pouvons pas les prendre. Cela dépendra beaucoup de l'intensité du travail qu'il pourra effectuer demain. Il s'agit d'une blessure musculaire qui ne se déclenche que dans certaines situations, mais pour la qualité et les caractéristiques du joueur, nous avons besoin qu'il soit à 100 %." Le mystère reste donc totale sur la présence de l'ancien Lillois, joueur le plus décisif du club lombard avec 13 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.