Ligue des champions : Quel tirage pour Lille ?

Présent dans le chapeau 1, le champion de France en titre risque d'avoir à minima un, si ce n'est plusieurs, cadors européens dans sa poule.

Ce jeudi, le champion de France en titre, Lille, va être fixé sur le sort qui lui sera réservé pour la phase de poules de la Ligue des champions. Pour la première fois de son histoire, Lille sera dans le premier chapeau grâce à son titre remporté la saison dernière. Malgré tout, la tâche ne s'annonce pas simple pour le LOSC. Déjà car les Dogues sont dans une moins bonne dynamique que l'an dernier et surtout car ils risquent de croiser la route d'équipes plus expérimentées qu'eux sur la scène européenne.

Tirage au sort de la Ligue des champions 2021-22 : qui le LOSC évite-t-il ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2021/22 aura lieu le jeudi 26 août à Istanbul et commencera à tracer le chemin vers le titre pour tous les participants. Et même si le hasard joue un rôle, certaines choses sont déjà sûres : le LOSC n'affrontera ni le PSG ni l'AS Monaco (si le club de la Principauté élimine le Shakhtar ce mercredi soir) car ce sont des clubs de la même fédération (Ligue 1). Ils ne rencontreront pas non plus les autres clubs qui sont dans le pot 1 à savoir Chelsea, Manchester City, Sporting Portugal, Villarreal, Atlético Madrid, Inter Milan et le Bayern Munich.

Le pire tirage : Real Madrid, Leipzig, AC Milan

Parmi le deuxième chapeau, aucune des équipes ne craint de croiser la route de Lille. Au contraire même. Et du côté des Dogues, de nombreuses équipes sont à éviter. Le Real Madrid et Liverpool en tête, mais aussi le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United. Ces cinq équipes sont incontestablement au-dessus du LOSC et si cela constituerait une affiche de gala au Stade Pierre Mauroy cela voudrait également dire une double confrontation très compliquée pour ramener le moindre point.

Même dans le troisième chapeau, le LOSC risque de prendre du lourd. L'Ajax, son bourreau en Ligue Europa l'an dernier est présent, tout comme Leipzig, Porto, Benfica et l'Atalanta des équipes expérimentées sur la scène européenne ou qui ont brillé ces dernières saisons. Enfin dans le dernier chapeau, l'AC Milan est à éviter. Certes, Lille a rivalisé avec le club italien la saison dernière en Ligue Europa, mais les Dogues semblent s'être affaiblis cette saison tandis que l'AC Milan s'est renforcé. Une poule composée du Real Madrid (ou Liverpool, de Leipzig et de l'AC Milan n'inspirerait rien de bon pour Lille, qui aurait même du mal à accrocher une troisième place.

Le meilleur tirage : Seville, Kiev, Sheriff Tiraspol

Dans le chapeau 2, puisque Lille ne peut pas hériter du PSG, deux équipes semblent un cran en-dessous des autres cadors européens, bien qu'au-dessus des Dogues : le FC Séville et le Borussia Dortmund. Leader de Liga à l'heure actuelle, le club andalou fait peut-être un peu moins peur et moins rêver que le BVB qui dispose d'Erling Haaland dans ses rangs. Même si Lille ne serait pas favori, face au FC Séville ou à Dortmund, le club nordiste aurait des chances de remporter un des deux matches, ou à minima de ramener un point sur la double confrontation.

Dans le chapeau 3, le Dynamo Kiev est l'équipe la moins effrayante, au vu des autres noms présents. Si le club ukrainien n'est pas dans le chapeau 3 en raison de la qualification du Shakhtar Donetsk, le Zenit serait certainement le meilleur tirage. Une nouvelle fois, tirer le club russe pour le LOSC ne signifiera pas une victoire à coup sûr, loin de là. Enfin, le Sheriff Tiraspol en passe de faire sa première apparition à ce stade de la compétition serait l'adversaire idéal dans le dernier chapeau. Pour espérer avoir ses chances et atteindre les huitièmes de finales, le LOSC aurait tout intérêt à obtenir une poule sans réel cador européen et qui serait composé du FC Séville, du Dynamo Kiev (ou du Zenit) et du Sheriff Tiraspol.

Les différents chapeaux

Chapeau 1: Chelsea, Manchester City, Sporting Portugal, Villarreal, Atlético Madrid, Inter Milan, Bayern Munich et Lille.

Chapeau 2: PSG, Juventus, Manchester United, FC Séville, Liverpool, Real Madrid, Barcelona et le Borussia Dortmund.

Chapeau 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica et deux équipes issues des barrages.

Chapeau 4: AC Milan, Wolfsbourg, Club Brugges, Malmo, Young Boys et trois équipes issues des barrages.

Besiktas et le Dynamo Kiev attendent de savoir dans quel chapeau ils seront.

6 équipes cherchent encore à atteindre la phase de poules