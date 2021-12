Ligue des Champions : les dates des huitièmes !

Habituellement si terne et sans encombre, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a réservé son lot de surprises, ce lundi. Malheureusement pour l'UEFA, il ne s'agit toutefois pas seulement de surprises sportives, mais aussi et surtout d'un véritable imbroglio. Après un vice de procédure initial, le tirage a été recommencé à zéro. Accouchant d'affiches pour le moins prestigieuses.

Ligue des champions : le tirage des huitièmes, quel foutoir !

Comme lors du premier tirage au sort effectué par Andreï Archavine au siège de l'UEFA, le LOSC, champion de France, a hérité de Chelsea, champion d'Europe. Un tirage particulièrement compliqué pour les Nordistes. De son côté, et après avoir hérité de Manchester-United, le Paris Saint-Germain est tombé sur le Real Madrid de Karim Benzema. Pas sûr que Paris y gagne au change...!



Le PSG ouvrira le bal face à Madrid

Toujours est-il qu'après deux tirages et une polémique grandissante, il va maintenant falloir se résoudre à affronter le leader de la Liga. Pour se projeter sur cet affrontement XXL, l'UEFA vient de communiqué les dates officielles des matchs aller et retour. Le PSG ouvrira le bal au Parc des Princes contre le Real le mardi 15 février et jouera son match retour le 9 mars à Bernabeu. Lille se déplacera à Londres le mardi 22 février et recevra les Anglais le mercredi 16 mars dans le Nord de la France.

Tous les matches des 8es de finale :

Mardi 15 février (aller) : Sporting-Manchester City et PSG-Real Madrid

Mercredi 16 février (aller) : Salzbourg-Bayern Munich et Inter-Liverpool

Mardi 22 février (aller) : Chelsea-Lille et Villarreal-Juventus

Mercredi 23 février (aller) : Benfica-Ajax et Atlético-Manchester United.

Mardi 8 mars (retour) : Bayern Munich-Salzbourg et Liverpool-Inter

Mercredi 9 mars (retour) : Manchester City-Sporting et Real Madrid-PSG

L'article continue ci-dessous

Mardi 15 mars (retour) : Ajax-Benfica et Manchester United-Atlético

Mercredi 16 mars (retour) : Lille-Chelsea et Juventus-Villarreal.