Ligue des Champions, le PSG enregistre un retour important avant Gérone

Paris Saint-Germain vs Girona

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour le PSG, à deux jours du choc contre Gérone en Ligue des Champions.

Après près de trois mois de pause, la Ligue des Champions est enfin de retour. Avec son tout nouveau format à 36 équipes, la compétition reine des clubs européens prend son envol cette semaine avec des affiches très intéressantes. Mercredi, l’une d’elles va mettre aux prises le Paris Saint-Germain à Gérone qui fait ses grands débuts en C1. Un match pour lequel le PSG pourrait compter sur un retour important au sein de son groupe.

Le PSG sans Donnarumma contre Gérone

Le PSG réalise un sans-faute en ce début de saison en Liga. Après quatre journées, le club de la capitale pointe à la première place avec ses 12 points au compteur. Mais tout n’est pas rose pour le Paris Saint-Germain, qui a perdu sur blessure, Gianluigi Donnarumma, après la victoire contre Brest, samedi (1-3).

Getty

« Suite à une gêne musculaire à la cuisse droite ressentie lors du match d’hier contre Brest, Gianluigi Donnarumma restera en soin cette semaine », a indiqué le PSG dans un communiqué, dimanche. Le gardien italien sera donc absent lors du choc contre Gérone, mercredi.

Après Zaire-Emery, Vitinha fait également son retour

Ainsi, Luis Enrique devrait choisir lequel de Matvey Safonov et Arnau Tenas sera dans les buts face au club espagnol. Par ailleurs, les nouvelles sont bonnes pour le Paris Saint-Germain pour ce qui est de son entrejeu, privé de Warren Zaire-Emery et Vitinha contre Brest. Il y a 24 heures, on annonçait le retour de l’international français à l’entrainement avec le club parisien.

Ce lundi, c’est au tour du Portugais de participer également à la séance collective comme le révèle RMC Sport. Un retour important qui fait certainement plaisir à Luis Enrique qui pourrait compter sur Warren Zaire-Emery et Vitinha pour le choc contre Gérone, mercredi.