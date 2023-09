Ligue des champions : Le calendrier complet du RC Lens

Alors qu’il connaît ses adversaires depuis jeudi, le RC Lens vient de connaître les dates auxquelles il affrontera ses adversaires.

Deuxième représentant français en Ligue des champions de l’UEFA, le RC Lens a connaissance de ses adversaires depuis jeudi dernier après le tirage au sort. Ce samedi, le vice-champion du championnat de France la saison dernière vient d’être fixé sur le calendrier à suivre pour ses matchs de la phase de poules.

Un déplacement en Espagne pour commencer

Jeudi, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a procédé au tirage au sort de Ligue des champions pour le compte de la saison 2023-2024. En effet, les hommes de Franck Haise sont tombés dans la poule B avec de gros morceaux. Dans cette poule, les Sang et Or vont en découdre avec le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven.

Pour son premier match dans la compétition cette saison, le club artésien va effectuer le déplacement en Espagne pour affronter le FC Séville. Cette rencontre a lieu dans un peu plus de deux semaines, notamment le 20 septembre prochain à 21h. Pour la deuxième journée de la phase de groupes, les Sang et Or accueillent les Gunners d’Arsenal le 3 octobre à Bollaert.

Tout le calendrier du RC Lens en phase de groupes :

Mercredi 20 septembre 21h : Séville-Lens

Mardi 3 octobre 21h : Lens-Arsenal

Mardi 24 octobre 21h : Lens-PSV

Mercredi 8 novembre 21h : PSV-Lens

Mercredi 29 novembre 21h : Arsenal-Lens

Mardi 12 décembre 21h : Lens-Séville.